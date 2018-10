Alejandro Valverde: "Yo no me descarto ni mucho menos"

Publicado 26/08/2018 21:03:51 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) destacó el buen comienzo de La Vuelta al ganar este domingo en la segunda etapa, con final en Caminito del Rey, cumpliendo uno de los "objetivos" y ahora "ni mucho menos" descartándose para la lucha en la general.

"¿Sorprendido? Sí y no. Sabía que las sensaciones eran buenas. Después del Tour he tratado de descansar mucho, he aprovechado para entrenar bien en la playa, en Murcia, dando un respiro al cuerpo y buscando que la forma fuese progresando aquí. Hoy se ha podido confirmar que la dirección era la correcta", comentó.

El murciano volvió a saborear una victoria de etapa en la ronda española tres años después, en un final en que tuvo que darlo todo en el esprint ante el polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky), nuevo líder. "Creo que he calculado muy bien; he visto que Kwiatkowski venía a un metro de mí y que había tenido que castigarse mucho para ir conmigo. Lo he dejado pasar antes de la última curva a derechas, ya que sabía que las rampas me dejaban margen para remontar de nuevo, y una vez en recta de meta he vuelto a progresar otra vez en el sprint", dijo.

"De momento ya tenemos una victoria y hemos cumplido uno de los objetivos que tenía para esta Vuelta. El Tour no salió como quería y tenía ganas de volver a sumar un triunfo, después de un par de meses, y de volver a ganar aquí en la Vuelta tras no poder estar el año pasado. Hemos empezado muy bien y toca ir paso a paso", añadió.

Valverde recordó que Nairo Quintana es el líder del equipo español, pero no quiso salirse de las quinielas. "¿La general? Yo no me descarto ni mucho menos, porque vemos que estoy bien y esto acaba de empezar, pero está claro que nuestro líder debe ser Nairo, y en ningún momento puedo decir que me voy a implicar al 100% en esa pelea, porque puede no ser así", finalizó.