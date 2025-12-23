Arroyomolinos acogerá el Campeonato de España 2026 de bicicleta de montaña

Campeonato de España de BTT - RFEC

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña de Arroyomolinos será la sede del Campeonato de España de bicicleta de montaña, que acogerá del 17 al 19 de julio de 2026 las disciplinas de XCO-XCC-XCE con la presencia de los mejores especialistas nacionales.

Según ha aprobado la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Ciclismo en su última reunión, durante el fin de semana se pondrán en juego los títulos nacionales de 'cross country olímpico' (XCO), presente en los Juegos Olímpicos.

Además, se decidirán los títulos de las disciplinas de 'short track' (XCC), 'eliminator' (XCE) y 'team relay' (XCR), concentrando en un mismo escenario cuatro modalidades que garantizan espectáculo y máxima exigencia competitiva.