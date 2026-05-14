Ballerini aprovecha otro final accidentado y triunfa en la sexta etapa del Giro

El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team) ganó este jueves la sexta etapa del Giro de Italia 2026. - LAPRESSE

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista italiano Davide Ballerini (XDS Astana Team) ganó este jueves la sexta etapa del Giro de Italia 2026, de 141 kilómetros entre las localidades de Paestum y Nápoles, al salvar la caída a falta de 400 metros que afectó a todos los velocistas en una jornada en la que el portugués Afonso Eulálio (Bahrain-Victorious) mantiene el liderato antes del primer gran esfuerzo de esta edición, el Blockhaus.

La etapa se preveía como una nueva oportunidad para los velocistas de la ronda italiana en un día sin esfuerzos montañosos y con aparente calma en el pelotón. Sin embargo, ya dentro del último kilómetro y cuando los equipos preparaban el esprint por las calles adoquinadas de Nápoles, el estado del asfalto volvió a provocar caídas como ya sucediese en la primera jornada, o en la segunda, en aquel caso todavía con kilómetros por recorrer.

Un accidente que no afectó a Ballerini que llegó a la línea de meta junto al ciclista belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), pero la punta de velocidad del italiano triunfó ante su rival que nada pudo hacer para discutirle el triunfo.

El arranque de etapa estuvo marcado por la tranquilidad en unos kilómetros iniciales en los que Milan sufrió una caída junto a su compañero Matteo Sobrero, que revistió mayor gravedad y se reincorporó al pelotón sin problemas. Poco después de este incidente saltaron del gran grupo Edwin Planckaert y Luca Vergallito, del Alpecin-Premier Tech, buscando ser protagonistas de la carrera tras la baja de su líder, Kaden Groves.

A la aventura, algo suicida por el perfil de la jornada claramente destinada a una llegada masiva, se unieron los ciclista del Bardiani CSF 7 Saber Martin Marcellusi y Manuele Tarozzi, y Mattia Bais (Team Polti VisitMalta). El pelotón no dejó hacer demasiado camino a la fuga manteniendo la ventaja alrededor del minuto. Los equipos de los velocistas controlaban el ritmo con cautela e interés por llegar todos juntos.

A poco más de 35 kilómetros para llegar a la meta, el pelotón atrapaba ya a los escapados del día para comenzar poco a poco a preparar la llegada por las calles de Nápoles donde esa caída a falta de 400 metros afectó al pelotón en favor de Ballerini que levantó los brazos por segunda vez esta temporada --ganó la séptima etapa del Tour de Turquía--.

Este viernes el pelotón del Giro de Italia afronta la séptima etapa y la primera del tríptico montañoso para cerrar el primer bloque de competición. Y lo hace con la etapa reina de la primera semana y una de las más largas de la presente edición con 244 kilómetros que se culminarán con la exigente subida al Blockhaus, 13,6 kilómetros al 8,4 por ciento de pendiente media. Sin duda, será el primer gran examen de la 'Corsa Rosa' para testear las piernas de los favoritos.