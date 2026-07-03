Barcelona da paso a un Tour de Francia de alta montaña con doble Alpe d'Huez

Un casteller durante la presentación de los equipos del Tour de Francia 2026, junto a la Sagrada Família, en Barcelona, el 2 de julio de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 113ª edición del Tour de Francia, que se disputará del 4 al 26 de julio, arrancará por primera vez en Barcelona con una histórica 'Grand Départ' que llevará el mayor escaparate del ciclismo mundial a Catalunya antes de un recorrido de 3.320,7 kilómetros que irá endureciéndose con el paso de los días hasta desembocar en unos Alpes decisivos, con un inédito doble paso consecutivo por el mítico Alpe d'Huez antes del tradicional desenlace en los Campos Elíseos de París.

Será la vigésimo séptima salida del Tour fuera de Francia y la tercera desde España, después de San Sebastián (1992) y Bilbao (2023), con una Gran Salida íntegramente catalana formada por tres etapas que recorrerán Barcelona, Tarragona y Granollers antes de cruzar la frontera francesa.

La carrera comenzará el sábado con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros entre Barcelona y Montjuïc, una especialidad que no inauguraba el Tour desde 1971. El recorrido llevará al pelotón desde el Fòrum hasta la montaña olímpica, en un final exigente donde los mejores podrán adelantarse al grueso del equipo --tiempos individuales--, pasando junto a iconos como la Sagrada Família.

La segunda etapa, de 168,5 kilómetros, unirá Tarragona y Barcelona en una jornada quebrada que concluirá con el ya habitual circuito de Montjuïc, típico de la Volta a Catalunya, mientras que el tercer y último día en suelo español partirá de Granollers rumbo a Les Angles, en una etapa de 195,9 kilómetros que incluirá la ascensión a la Collada de Toses antes de la entrada en Francia.

En total, el Tour contará con 21 etapas, repartidas en siete llanas, cuatro de media montaña, ocho de alta montaña, una contrarreloj por equipos y una contrarreloj individual, además de dos jornadas de descanso. El recorrido acumulará cerca de 54.000 metros de desnivel positivo y atravesará cinco grandes macizos montañosos: Pirineos, Macizo Central, Vosgos, Jura y Alpes.

La primera gran selección llegará muy pronto. La sexta etapa, entre Pau y la inédita llegada en alto de Gavarnie-Gèdre, ofrecerá el primer examen serio para los candidatos al maillot amarillo tras superar el Col d'Aspin, el Tourmalet y una ascensión final de 16 kilómetros con rampas exigentes que puede empezar a marcar diferencias importantes entre los favoritos.

Tras varios días más propicios para velocistas y aventureros, el Tour vivirá otra jornada decisiva el 14 de julio, Día Nacional de Francia, con una exigente etapa entre Aurillac y Le Lioran. El recorrido por el Macizo Central encadenará siete ascensiones puntuables y casi 4.000 metros de desnivel acumulado, una prueba de resistencia antes de la segunda semana.

La carrera seguirá creciendo en dureza con la llegada al este del país. Los Vosgos acogerán una intensa etapa hasta Le Markstein, mientras que la decimoquinta jornada estrenará otra cima inédita, el Plateau de Solaison, una ascensión final de 11,3 kilómetros al 9,2 por ciento de pendiente media que promete seleccionar aún más la clasificación general antes del segundo día de descanso.

Después llegará la única contrarreloj individual de la edición, de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, una oportunidad para que los grandes especialistas y aspirantes al podio abran diferencias antes del desenlace alpino.

Será precisamente en los Alpes donde se decidirá el Tour. La decimoctava etapa concluirá en Orcières-Merlette, pero el gran desenlace llegará con dos jornadas consecutivas con el Alpe d'Huez como protagonista.

Primero, la decimonovena etapa, de 127,9 kilómetros, finalizará en la legendaria ascensión de las 21 curvas tras superar también el Col du Noyer, mientras que la vigésima y penúltima jornada volverá a coronar el Alpe d'Huez, esta vez después de atravesar el Col de la Croix de Fer, el Galibier -techo del Tour con 2.642 metros de altitud- y el durísimo Col de Sarenne por su vertiente suroriental, una combinación inédita que convierte esta etapa en la gran juez de la edición.

Tras superar la última gran batalla de montaña, el Tour pondrá rumbo a París con una etapa final de 133 kilómetros desde Thoiry que volverá a incluir el paso por la colina de Montmartre antes del tradicional esprint en los Campos Elíseos, donde se coronará al vencedor de una edición montañosa que conectará dos de las grandes ciudades vanguardistas del 'Viejo Continente'.