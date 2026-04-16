El Ayuntamiento de Barcelona y Doctor Prats estrenan 'Energia!', canción oficial del Grand Départ del Tour 2026, en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este jueves el videoclip de 'Energia!', la canción oficial del Grand Départ del Tour de Francia 2026, en un acto celebrado en el Reial Club de Tennis Barcelona-1899 en el marco del Barcelona Open Banc Sabadell.

El evento ha contado con la presencia del concejal de Deportes, David Escudé, y de miembros del grupo Doctor Prats, encargados de interpretar el tema que pondrá banda sonora a la salida oficial de la ronda gala desde la capital catalana.

El videoclip combina imágenes del grupo en el estudio de grabación con escenas de ciclismo por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, junto a metraje histórico del Tour y la participación de clubes ciclistas locales, con el objetivo de reflejar la vinculación de Barcelona con este deporte.

"Hoy la emoción del Tour se hace más tangible que nunca. Este videoclip no es solo una promoción musical, es la carta de presentación de una Barcelona que respira ciclismo y que está preparada para acoger el evento deportivo más grande del mundo. Con 'Energia!' llevamos el ritmo de nuestra ciudad a todo el mundo", destacó Escudé durante la presentación.

Por su parte, desde Doctor Prats subrayaron que "queríamos que el vídeo transmitiera la energía y vitalidad de la canción" y calificaron como "un orgullo inmenso" ver su música acompañada de imágenes del ciclismo en Barcelona y de la historia del Tour.

La pieza audiovisual, ya disponible en plataformas digitales y canales oficiales, refuerza la apuesta de la ciudad por la cultura y la música como elementos para conectar con la ciudadanía de cara al Grand Départ de 2026.