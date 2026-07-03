Barcelona reúne a la industria ciclista con la primera edición de 'Le Prologue' en la antesala del Tour

El exciclista Alberto Contador ha participado en la primera edición de 'Le Prologue', celebrada en Barcelona con motivo de la salida del Tour de Francia de 2026. - LYMBUS

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las agencias Lymbus y la revista Volata han impulsado en Barcelona la primera edición de 'Le Prologue', un nuevo espacio de encuentro para marcas, periodistas, corredores y creadores de contenido, celebrado en el Palau Dalmases de la Ciudad Condal y en el que, entre otros, ha participado el exciclista Alberto Contador.

La iniciativa ha nacido con la vocación de convertirse en un punto de referencia para todos los actores del ecosistema ciclista. El evento ha coincidido con la celebración de la salida del Tour de Francia este sábado desde Barcelona, un acontecimiento que ha convertido a la capital catalana en el epicentro internacional del ciclismo.

Las jornadas han buscado generar conversaciones alrededor de la innovación, el producto y la cultura ciclista en un momento de gran proyección internacional. La propuesta se ha completado con varias ilustraciones originales del artista Pep Boatella, las cuales han aportado una dimensión artística que ha combinado deporte, diseño y creatividad.

El evento ha contado con una zona expositiva donde algunas de las principales marcas del sector han presentado sus últimas novedades a los profesionales y medios de comunicación. Entre las firmas participantes se han encontrado Zwift, Sidi, Selle Italia, Coros, Moustache, Julbo, OQUO, Berria y Nutripure.

Durante las dos jornadas, 'Le Prologue' ha contado con la presencia de destacadas personalidadescomo Alberto Contador, uno de los ciclistas españoles más laureados de la historia y ganador de las tres 'grandes' vueltas por etapas. También, ha asistido Pau Martí, joven corredor del equipo NSN Cycling y reciente vencedor de una etapa en el Tour de Ruanda.

Lymbus y Volata han apostado por este proyecto con la ambición de consolidarlo como un espacio de referencia destinado a reforzar los vínculos entre todos los agentes del sector. Con Barcelona convertida en la capital mundial del ciclismo, los organizadores han buscado contribuir al crecimiento de esta cultura desde una perspectiva profesional, creativa y colaborativa, permitiendo a los miembros del sector compartir ideas, descubrir novedades y establecer nuevas relaciones profesionales.