Benidorm presenta sus novedades en el recorrido de su prueba de la Copa del Mundo de Ciclocross

Archivo - El ciclista neerlandés Mathieu Van der Poel, en el arenero de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca. - RAFA GOMEZ/SPRINTCYCLINGAGENCY - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prueba de Benidorm (Alicante) de la Copa del Mundo de Ciclocross de la Unión Ciclista Internacional (UCI) presentó este jueves sus novedades para este 2026, en las que destacan la nueva recta de salida y meta, que será cuesta arriba, y que la antigua recta de meta se convierte en un arenero.

La cita se disputará el domingo 18 de enero y los principales cambios llegan en la renovación del circuito que, como en años anteriores, seguirá localizado en el parque urbano de Foietes y el forestal de El Moralet. El encargado de presentarlos fue Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI - Benidorm Costa Blanca 2026, que explicó que "después de tres ediciones" tenían que "ofrecer algo diferente a participantes y espectadores".

"Hay dos cambios que van a ser clave. Uno es la nueva recta de salida y meta, que será cuesta arriba y además llegará después de un tramo de escaleras. El otro es una gran sorpresa: la antigua recta de meta se convierte en un arenero de más de 100 metros de largo por 6 de ancho, que obligará a los corredores a bregar un 'extra' en cada vuelta", detalló. El objetivo que se persigue con estas modificaciones es que el circuito sea "mucho más duro" y ofrezca "un plus de espectáculo".

Con todo esto, las carreras prometen ser más explosivas y selectivas, obligando a los corredores a esprintar si quieren ocupar los primeros puestos. Además, los espectadores podrán disfrutar de toda la fiesta paralela a la competición con las distintas 'Fan Zone' que habrá repartidas por el circuito, así como la 'Expo Zone' donde pueden conocer los catálogos de marcas del mundo de la bicicleta.