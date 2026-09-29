Berlín estudiará acoger el inicio del Tour de Francia 2029 tras renunciar a la candidatura olímpica

Archivo - Ciclistas en Berlín (Alemania) - Jonas Gehring / Zuma Press / Europa Press

BERLÍN (ALEMANIA, 29 Sep. (dpa/EP) -

La ciudad de Berlín revisará los planes para acoger el inicio del Tour de Francia de 2029 después de que el nuevo gobierno de la capital alemana haya forzado la retirada de la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos, según informa la agencia alemana dpa.

El partido de La Izquierda, ganador de las elecciones celebradas a principios de este mes en el estado-ciudad de Berlín, prevé negociar con Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD) la formación del nuevo gobierno regional, después de que la ciudad retirara la semana pasada su candidatura olímpica para Alemania ante la oposición de La Izquierda por las dudas sobre el coste del proyecto.

Ahora, La Izquierda estudia las condiciones económicas para acoger el inicio de la mayor carrera ciclista del mundo dentro de tres años, aunque no ha descartado el proyecto. "Dada la difícil situación presupuestaria general de Berlín, somos fundamentalmente cautelosos con los grandes acontecimientos deportivos costosos. Si la cuestión se plantea en el marco de las negociaciones de gobierno, habrá que examinar cuidadosamente si realmente hay margen en el presupuesto del estado para ello en 2029", explicó este martes a dpa la portavoz de Deportes de La Izquierda, Claudia Engelmann.

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, es partidario de un 'Grand Départ' en los estados federados del este de Alemania de Berlín, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia, coincidiendo con el 40º aniversario de la caída del Muro de Berlín.

Engelmann añadió que, desde el punto de vista de su partido, la cuestión clave debe ser si esos fondos "sustanciales" no serían más necesarios para renovar las instalaciones deportivas de Berlín, algunas de ellas en mal estado, y reforzar el deporte de base en los distritos de la capital. La decisión sobre la sede del inicio del Tour de Francia de 2029 está prevista para principios de 2027.