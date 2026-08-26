Brennan no falla al sprint y consigue su segunda victoria en La Vuelta

Archivo - El ciclista británico James Matthew Brennan. - Federico Gambarini/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista británico James Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este miércoles al sprint en la etapa 5 de La Vuelta 2026, de 173,3 kilómetros entre Falset Costa Daurada y Roquetes Terres de l'Ebre, en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) ha mantenido el maillot rojo de líder y las distancias con el resto de favoritos, que entraron con el gran grupo, en la clasificación general.

James Matthew Brennan ha conseguido su segunda victoria al sprint en La Vuelta 2026 con una superioridad evidente con respecto a sus rivales. El británico, ayudado por el Visma-Lease a Bike, que controló el final de la etapa, no tuvo rival en una llegada masiva en la que no estaban presentes Kaden Groves (Alpecin-Premier Tech) y Pedersen (Lidl-Trek), que se quedaron cortados en el puerto de Paüls.