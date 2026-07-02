El Campeonato de España de BTT XCO-XCR tendrá en Arroyomolinos "un magnífico escaparate para el ciclismo español"

Presentación del Campenato de BTT XCO-XCR 2026 en la localidad madrileña de Arroyomolinos, donde acudió el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad madrileña Arroyomolinos acogerá del 17 al 19 de julio el Campeonato de España de Cross Country Olímpico (XCO) y Team Relay (XCR), uno de los eventos "más relevantes" a nivel nacional y que "será memorable" y "un magnífico escaparate para el ciclismo español".

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, mostró su "orgullo" y reconoció la gran labor de la entidad Tr3ce Bike para afrontar este "gran reto". "El Campeonato de España de XCO es uno de los eventos más relevantes del calendario nacional y el trabajo realizado hasta ahora es excelente para recibir a una gran afluencia de público y ofrecer las mejores condiciones tanto a los participantes como a los aficionados", declaró en el acto de presentación.

Por su parte, el presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, Diego Sánchez, ve esta cita como "un evento que anima a desarrollar" este tipo de competiciones en la Comunidad de Madrid. "Recibiremos a los mejores ciclistas de BTT del país junto a sus familias, en un Campeonato que será un magnífico escaparate para nuestro deporte y para este municipio. Seguro será memorable", indicó.

Para el alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, es un "honor" albergar el Campeonato nacional, "abierto" a recibir "grandes eventos deportivos". "Ya hemos organizado citas importantes en otras disciplinas, y este campeonato reafirma nuestro compromiso con el deporte y, en este caso, con el ciclismo. Contamos además con la organización de Tr3ce Bike, una entidad deportiva de enorme valor para Arroyomolinos, y estamos convencidos de que será un gran campeonato", expresó.

Mientras que la concejala de Deportes, Marta Cenamor, reconoció que es un "placer" que el municipio se llene de deportistas y ciclistas de tanto nivel. "También quiero agradecer el trabajo de todas las concejalías implicadas, porque un evento de esta magnitud solo puede salir adelante con una coordinación conjunta", agregó.

El programa deportivo comenzará el viernes 17 de julio con los entrenamientos libres y oficiales. Ese mismo día, a las 18.00 horas, se disputará el Campeonato de España de XCR Team Relay. El sábado 18 estará reservado para las pruebas masculinas máster, júnior y sub23. El domingo 19 se celebrarán las carreras femeninas y la prueba élite masculina.