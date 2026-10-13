La marca italiana Castelli vestirá a los líderes del Tour y La Vuelta a partir de 2027. - UNIPUBLIC

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa italiana Castelli diseñará y proveerá los maillots de los líderes de las carreras organizadas por Unipublic y ASO a partir de la temporada de 2027, entre ellas La Vuelta a España y el Tour de Francia masculinos y femeninos, según ha informado este martes Unipublic en un comunicado.

Todos los maillots de las clasificaciones de estas rondas serán diseñados y producidos por Castelli, que también fabricará los jerseys de eventos como L'Étape du Tour de France, Paris-Roubaix Challenge y Lieja-Bastoña-Lieja Challenge, que en conjunto atraen cada año a más de 80.000 corredores.

Para Steve Smith, Global Brand Manager de Castelli, éste es un momento "verdaderamente histórico" en los 150 años de historia de la marca italiana. "Para una marca ciclista global, producir el jersey amarillo del Tour de Francia es el mayor honor que existe, por no hablar de los maillots de otras grandes carreras como París-Niza y La Vuelta. Regresar al Tour es como volver a casa. Estamos increíblemente orgullosos de nuestro legado en la carrera, pero estamos aún más ilusionados por contribuir a construir su futuro, equipando a la próxima generación de campeones con prendas que amplían los límites de la velocidad, el confort y el estilo", comentó.

Por su parte, el director general de La Vuelta, Javier Guillén, se declaró "encantado" de dar la bienvenida a Castelli como patrocinador oficial de ropa técnica de La Vuelta. "Castelli cuenta con una larga trayectoria en el ciclismo profesional y una sólida reputación por su innovación, calidad y excelencia técnica. Su experiencia garantizará que los corredores que vistan los maillots de líder de La Vuelta dispongan de los más altos estándares de rendimiento y confort durante toda la carrera", manifestó.