Ceuta se une a Bike Territory para potenciar el cicloturismo. - RFEC

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, y el presidente de la Federación de Ciclismo de Ceuta, José Manuel Ortega, han presentado este viernes el proyecto 'Bike Territory', una iniciativa que permitirá integrar a la Ciudad Autónoma en la red nacional de destinos cicloturistas promovida por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

El objetivo es potenciar la ciudad como referente del turismo deportivo y de la movilidad sostenible. El proyecto, promovido por la Ciudad Autónoma a través del Instituto Ceutí de Deportes (ICD), en colaboración con la RFEC y la Federación de Ciclismo de Ceuta, responde al compromiso del Gobierno de la ciudad para desarrollar iniciativas que vinculen el deporte con el turismo y consolidar un modelo de ciudad más activa, saludable y sostenible.

Durante su intervención, Cecchi ha destacado que la incorporación de Ceuta a Bike Territory "encaja perfectamente" en la estrategia que desde 2023 están desarrollando para "vincular el deporte al turismo", subrayando que formar parte de esta red nacional supone "un paso muy importante para seguir posicionando a Ceuta como un destino donde el turismo deportivo constituye uno de sus principales elementos de desarrollo".

El consejero ha explicado que la iniciativa permitirá poner en valor los recursos naturales y deportivos de la ciudad mediante la creación de rutas adaptadas a distintas modalidades ciclistas, favoreciendo además la celebración de actividades y eventos relacionados con este deporte, así como el desarrollo de servicios e infraestructuras específicas para los usuarios de la bicicleta.

Por su parte, el presidente de la Federación de Ciclismo de Ceuta, José Manuel Ortega, ha agradecido el respaldo de la Ciudad Autónoma y ha resaltado el trabajo realizado durante el último año para hacer realidad este proyecto, en coordinación con los técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo.

Ortega ha señalado que la futura plataforma digital permitirá promocionar a Ceuta "en todo el territorio nacional e internacional" mediante una red de rutas accesibles, sostenibles y acompañadas de información detallada sobre recorridos, perfiles, puntos de interés y recursos turísticos.

Asimismo, ha destacado que el proyecto contribuirá a situar a Ceuta "en el mapa del cicloturismo", gracias también a las campañas de difusión que desarrollará la Real Federación Española de Ciclismo a través de sus canales oficiales y de la propia plataforma Bike Territory.

Los responsables técnicos de la RFEC presentes en el acto, Carmelo Scarlatti y Javier González, han explicado que la fase de diseño de las rutas se encuentra muy avanzada tras varios días de trabajo sobre el terreno.

El proyecto contempla inicialmente entre 50 y 60 kilómetros de recorridos, que incluirán los principales espacios naturales y puntos de interés turístico de la ciudad. Cada itinerario incorporará información detallada sobre el trazado, el tipo de firme, el nivel de dificultad y los recursos patrimoniales y paisajísticos del entorno, facilitando así una experiencia segura y completa para los visitantes.