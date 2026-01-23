Christian Scaroni sorprende al esprint y se lleva la Clàssica Camp de Morvedre

El ciclista italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) celebra su victoria en la Clàssica Camp de Morvedre tras imponerse en un ajustado esprint - EVENTOS SPORT

ESTIVELLA (VALENCIA), 23 Ene. (Del enviado especial de Europa Press, Carlos Herráez) -

El ciclista italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) ganó este viernes la Clàssica Camp de Morvedre tras imponerse en un ajustado esprint al colombiano Diego Pescador (Movistar Team), segundo, y a su compatriota Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), tercero, después de completar los 163,4 kilómetros, con salida y llegada en Estivella (Valencia), y donde la última subida al Alto del Garbí fue crucial para el desenlace de la carrera.

La disputa de la Clàssica Camp de Morvedre dio inicio de la temporada ciclista 2026 en Europa, que ya es una realidad. Una carrera que vivió su segunda edición tras su reincorporación en la agenda ciclista más de 30 años después. Así, Scaroni consigue su octava victoria como profesional y precede al español Urko Berrade (Kern Pharma), vencedor el año pasado.

Esta edición ha estado marcada por la gran participación, fruto del ascenso de categoría de la carrera valenciana en el calendario ciclista. Y entre tanto protagonista, el italiano sorprendió e impuso su gran golpe de pedal en este primer día de competición en el 'Viejo Continente'.

Tras una primera mitad de carrera con claros signos de inicio de temporada, el pelotón encaró la segunda subida al Alto del Garbí --se subió hasta en tres ocasiones-- con exigencia donde el francés Thomas Bonnet (TotalEnergies) saltó de la fuga para coronar el puerto por delante. Por detrás, el español Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) atacó del grupo principal junto con el 'cafetero' Nairo Quintana (Movistar Team) para alcanzar a la cabeza de carrera y lanzarse en el descenso.

Sin embargo, justo cuando cruzaban el arco de meta encarando la última subida al Alto del Garbí, el pelotón, comandado por XDS Astana Team, neutralizaba la escapada para disputarse la victoria en la ascensión definitiva donde su corredor Scaroni supo aguantar el duro ataque de su paisano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) y al que se unió el colombiano Diego Pescador (Movistar Team) para abrir hueco, que se antojó definitivo, con el grupo.

Un combativo Iván Romeo (Movistar Team) trató de alcanzar al terceto de cabeza que coronó con más de 15 segundos de margen, pero sin éxito para el campeón de España, que fue cuarto en línea de meta a 39 segundos del vencedor de la prueba.