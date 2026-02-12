La Clásica de Jaén cambia su recorrido por las intensas lluvias de las últimas semanas

Archivo - Pelotón entre olivos durante la Clásica Jaén Paraíso Interior 2025. - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Clásica Jaén Paraíso Interior ha tenido que cambiar su recorrido para su quinta edición, que se disputa el próximo lunes 16 de febrero, como consecuencia de la adversa meteorología que ha azotado la zona desde el inicio de año que imposibilitan que la carrera pueda discurrir por los tramos de tierras ya fijados, según informó este jueves la organización.

"Las siete borrascas consecutivas que han azotado la Península Ibérica desde el inicio de año han provocado cuantiosos daños materiales en Andalucía y afectado al recorrido previsto para la Clásica Jaén Paraíso Interior", indicaron los organizadores de la prueba.

El nuevo trazado de la Clásica Jaén Paraíso Interior 2026 constará de 154,2 kilómetros, de los cuales 25 corresponden a 'Caminos de Olivos' y 23,8 se concentran en los últimos 60 de recorrido gracias a los tradicionales Juancaballo y Santa Eulalia; al nuevo tramo de San Bartolomé; y al doble paso por Mar de Olivos, tras el cual se asciende hasta Úbeda. Precisamente, ese nuevo tramo de tierra sustituye a uno de los más característicos de la prueba, Guadalupe, que desaparece del trazado por su estado tras el temporal.

Por su parte, la Copa de las Naciones UCI Jaén Paraíso Interior 2026 incluye Juancaballo, San Bartolomé y Mar de Olivos. Mientras que la Gran Fondo Jaén Paraíso Interior incrementa su recorrido hasta los 116,2 kilómetros y recorrerá los mismos cinco 'Caminos de Olivos' que la prueba profesional.

Desde la organización aseguraron que la prioridad es "garantizar un recorrido espectacular y seguro". "Queremos que los aficionados puedan disfrutar y los ciclistas, competir. Durante estas semanas de temporal hemos monitorizado el recorrido en previsión de que fuera necesario modificarlo", explicó Pascual Momparler, organizador de la prueba en declaraciones facilitadas por la carrera.

"Gracias al gran trabajo de adecuación efectuado de la mano del Ayuntamiento de Úbeda, sólo hemos tenido que sustituir un 'Camino de Olivos' por otro y prolongar uno de los ya existentes, Mar de Olivos, para ganar una meta en subida que hará la resolución de la carrera todavía más interesante. Eliminamos el circuito final para no excedernos de longitud, pero creemos que los cambios tienen sentido y el espectáculo será igual o mejor que con el recorrido original", señaló.