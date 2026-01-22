La Clàssica Camp de Morvedre y el GP de Castellón, inicio de la temporada ciclista 2026 en Europa

El ciclista español Urko Berrade (Kern Pharma) celebra su victoria en la Clássica Camp de Morvedre 2025. - CLÁSSICA CAMP DE MORVEDRE

LES ALQUERIES (CASTELLÓN), 22 Ene. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Carlos Herráez) -

La temporada ciclista 2026 en Europa arranca con la disputa de dos carreras valencianas de reciente inclusión en el calendario como es la Clàssica Camp de Morvedre, que será este viernes con salida y llegada en Estivella, y el Gran Premio de Castellón, un día después entre Castellón y Onda.

Como ya es habitual, el Tour Down Under, competición australiana, inicia de forma oficial el periodo de carreras ciclistas del año. Y así lo hizo el pasado martes en una prueba que durará hasta el próximo domingo. Sin embargo, el aficionado aguarda con deseo el arranque del calendario UCI en España en la zona del Mediterráneo, fruto del buen clima en estos primeros meses del año.

Repitiendo fórmula de la campaña pasada, la Clàssica Camp de Morvedre y el GP de Castellón serán testigos de la puesta en marcha de la temporada 2026 en el 'Viejo Continente', y por consiguiente en territorio nacional. Se trata de dos pruebas ciclistas españolas de reciente inclusión en el calendario profesional, pero que cuenta con gran protagonismo en este deporte.

Por un lado, este viernes será turno de la Clàssica Camp de Morvedre con su segunda edición tras su reincorporación en la agenda ciclista. Esta prueba con epicentro en Estivella nació en 1982 con la victoria del suizo Godi Schmutz y se corrió hasta 1989. Pero de la mano de José Ramón Mateu, impulsor y máximo responsable de la prueba, regresó esta carrera valenciana a disputarse, de la que ya estuvo vinculado en los años 80.

Esta edición contará con un recorrido de 163,4 kilómetros, con salida y llegada en Estivella, y con una triple subida al Alto del Garbí que se antoja crucial para el desenlace de la carrera. La participación está encabezada por el campeón de España, Iván Romeo (Movistar Team), que se postula como uno de los favoritos, aunque tendrá que lidiar con el último vencedor, Urko Berrade (Kern Pharma), o el italiano Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious)

Ya el sábado el Gran Premio de Castellón afronta su tercera edición tras dos años de éxito con los triunfos del australiano Michael Matthews y el portugués Antonio Morgado. Se trata de una prueba asentada en la categoría 1.1 gracias a la participación de equipos WorldTeam y que sirve de temperamento para la preparación de una temporada que se irá de nuevo hasta mediados de octubre.

Con un trazado de 171,7 kilómetros, entre Castellón y Onda, se mantienen las principales dificultades de 2025 como son el Alto de la Serratella, antes del ecuador de al carrera, y el Collado de Ayódar, que dictará sentencia al coronarse a poco más de 10 kilómetros de la línea de meta. Y por si fuera poco, el final en Onda incluye un repecho con una pendiente de hasta el 12 por ciento de desnivel.

El impulsor y máximo responsable de la prueba es José Cabedo, que fuera director deportivo del equipo Burgos-BH y organizador durante más de 10 años de la Volta Castelló y el Trofeo Víctor Cabedo júnior, que en este 2026 serán pruebas de la Copa de Naciones júnior UCI.