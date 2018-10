Contador: "Yo diría que Nairo Quintana es el favorito para La Vuelta"

Publicado 25/08/2018 11:23:06 CET

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exciclista español Alberto Contador, tricampeón de La Vuelta a España, ha señalado al colombiano Nairo Quintana (Movistar Team) como principal "favorito" para la victoria final en la inminente ronda ciclística, cuya 73ª edición se disputa desde este sábado y hasta el 16 de septiembre.

"Yo diría que Nairo Quintana. Es un corredor que ya sabe lo que es ganar una gran vuelta y yo pienso que se ha preparado bien. Hay que ver cómo viene (Vincenzo) Nibali si tiene suficiente preparación y si su lesión en la espalda se ha resuelto sin problemas; pero, hasta que no se suba a la bicicleta, no podemos saberlo", dijo Contador en una entrevista con Eurosport.

"Alejandro Valverde es un corredor que puede hacer grandes cosas y estoy seguro de que no va a renunciar a nada. A medida que vaya avanzando la carrera, si comete algún error, es posible que pase a estar bajo las órdenes de equipo para ayudar a Nairo", afirmó el corredor de Pinto.

Así, Contador aseguró que "también hay otros corredores que pueden hacer una gran carrera" en esta Vuelta 2018. "De la Cruz está especialmente motivado y ya sabe lo que es ganar una etapa aunque comparta liderazgo con algún compañero de equipo. Por supuesto Ion Izagirre que, aunque no afronte la carrera como pueda hacerlo Nibali, tiene la oportunidad de jugar sus propias opciones", añadió.

"Otro de los corredores llamado a ilusionar a todos los seguidores españoles es Enric Mas, que desafortunadamente se perdió el Tour de Francia, pero que en esta Vuelta estará especialmente motivado", agregó Contador, actual comentarista en Eurosport.

"ME DA UN POCO DE PENA NO PODER ESTAR AHÍ"

En lo que será la primera Vuelta desde su retirada profesional, el pinteño opinó acerca de los favoritos para cada maillot: "Diría que Omar Fraile para liderar las etapas de montaña y Alejandro Valverde la clasificación por puntos; creo que Alejandro es más favorito porque pienso que Peter Sagan no va a acabar la carrera".

Por otra parte, valoró su ausencia en esta edición. "Yo no sé cómo se la imaginarán los aficionados, pero para mí es algo raro que antes de empezar esta carrera haya podido irme de vacaciones en agosto, estar en la playa... Pero sí que lo veo con nostalgia, me da un poco de pena no poder estar ahí, ya que es una carrera en la que siempre me he sentido bien", admitió.

"A pesar de la exigencia y el sufrimiento de una carrera como esta, yo he disfrutado de cada momento y obviamente el recuerdo del año pasado es un recuerdo imborrable del que me siento muy afortunado por haberlo vivido y que me acompañará durante el resto de mi vida y que también me está ayudado ahora que ya no compito profesionalmente para afrontar esta nueva vida que tengo", indicó.

"Puedo decir que es bastante complicado ya que soy una persona competitiva y vivo por y para la bicicleta, pero creo que tomé la decisión correcta. Afortunadamente con Eurosport podré seguir disfrutando del ciclismo algunos días a pie de carrera y otros días desde el estudio", concluyó Contador.