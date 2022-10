David Valero debutará en la Titan World Series en Arabia Saudí

"Sería un título muy bonito para poner en mi palmarés"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

David Valero, número uno del mundo y actual bronce olímpico, correrá la NEOM Titan Desert Saudi Arabia, la última prueba que disputará en 2022 y su primera vez en la Titan World Series, con la idea de "empezar a hacer kilómetros" para la próxima temporada.

"Voy a empezar la pretemporada en un mes. Mi idea es aprovechar la NEOM Titan Desert Saudi Arabia para rodar con buen clima y empezar a hacer kilómetros para 2023. Serán cuatro días con buenos entrenamientos", explicó Valero en una entrevista a la organización de la prueba, que recoge Europa Press.

Por ello, el granadino reconoce que será su primera participación en una prueba de las Titan World Series, pero de ella espera que sea "una aventura" y también "cuatro días de buenos entrenamientos" para la próxima temporada. "Al final, soy corredor, soy competitivo y seguro que algún día me caliento y voy a por la victoria", indicó.

Valero pondrá fin a un año repleto de éxitos. "Ha sido la mejor temporada de mi carrera deportiva. Al final, siempre se te queda alguna espina clavada, sobre todo cuando te quedas segundo en el Mundial. Aun así, estoy muy contento y con muchísimas ganas de empezar el año que viene", afirmó.

"Me veía muy bien al inicio. Sobre todo, muy tranquilo después de los Juegos Olímpicos. Esa medalla de bronce me dio mucha tranquilidad. Al final, el éxito de la temporada ha sido por un cúmulo de motivación, pensar en el Mundial y ver que las carreras iban bien. Iba consiguiendo buenos resultados", añadió.

Ahora, probará suerte en un terreno nuevo para el ciclista en Arabia Saudí. "La verdad es que voy con algo de incertidumbre, aunque una cosa que me tranquiliza es que en Arabia solo hay que seguir el 'track' y no hay demasiada navegación. Para mí va a ser una aventura muy bonita. Reconozco que todos estos fregados me gustan", apuntó.

"Para mí es un reto. Es una aventura. Estoy seguro de que voy a pecar de novato, por el tema de correr algo que no es de mi disciplina. Seguro que muchas cosas se me escapan. Pero aprenderé a navegar y correr de otra manera. Creo que va a ser un aprendizaje para volver en otras ediciones y, si se puede disputar, pues disputarla. Sería un título muy bonito para poner en mi palmarés", sentenció.