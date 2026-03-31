Decathlon, nuevo 'naming sponsor' de la Madrid 7 Picos by Decathlon

Decathlon, nuevo 'naming sponsor' de la marcha cicloturista Madrid 7 Picos by Decathlon. - MADRID 7 PICOS

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marcha cicloturista Madrid 7 Picos ha anunciado la incorporación de Decathlon como nuevo 'naming sponsor' de la prueba, que pasará a denominarse 'Madrid 7 Picos by Decathlon' y cuya próxima edición se disputará el 9 de mayo con salida y meta en Buitrago de Lozoya, con dos recorridos de 73 y 145 kilómetros.

El acuerdo refuerza el "posicionamiento de la marcha" como una de las citas de referencia del ciclismo aficionado y consolida su compromiso con la promoción de un deporte más accesible e inclusivo, así como pretende acercar el deporte de la bici al mayor número de personas posible.

Desde su creación, Madrid 7 Picos ha tenido como objetivo principal ofrecer un nuevo reto ciclista para fomentar la participación y hacer del ciclismo una experiencia abierta, tanto a aficionados como a ciclistas más experimentados, en un entorno natural único.

En esta misma línea, Decathlon destaca por su objetivo de acercar los beneficios de la práctica deportiva a todas las personas, facilitando el acceso a equipamiento y experiencias alrededor del deporte para todos los públicos.

La entrada de Decathlon como patrocinador principal supone un "impulso estratégico" para el crecimiento de la marcha, permitiendo mejorar la experiencia de deportistas de todos los niveles y ampliar el alcance del evento.

"Estamos muy satisfechos de contar con un socio como Decathlon, cuya filosofía encaja plenamente con los valores de Madrid 7 Picos. Compartimos la ambición de hacer del ciclismo un deporte cada vez más cercano y accesible a través de la motivación de conseguir grandes retos como nuestra marcha", señaló Aitor Jiménez, director de Esedos Events, empresa organizadora del evento.