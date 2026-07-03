Dieciocho municipios reciben el sello 'Más Bici 2026' de La Vuelta para fomentar la movilidad sostenible

Dieciocho municipios han recibido el sello 'Más Bici 2026' de La Vuelta por fomentar la movilidad sostenible. - UNIPUBLIC

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dieciocho nuevos municipios españoles, entre ellos Benidorm, A Coruña y Vitoria, han recibido este año el sello 'Más Bici 2026' de La Vuelta, un distintivo que reconoce a estas localidades su compromiso con el uso cotidiano de la bicicleta y la movilidad sostenible, informa La Vuelta en un comunicado.

Con estas nuevas incorporaciones, que se suman a las cinco -Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza- que lo obtuvieron el año pasado, se ha conformado una red de 23 municipios reconocidos con este sello en todo el territorio nacional.

A 50 días de la salida de La Vuelta desde Mónaco, la ronda española ha confirmado la lista de los nuevos municipios con esta disntinción: Benasque (Huesca); Benidorm, Calpe, Castalla, Orihuela, Torrevieja y Villena (Alicante); Capileira (Granada); Cartagena (Murcia); Ares del Maestrat, Castellón de la Plana y Lucena del Cid (Castellón); Guijuelo (Salamanca); A Coruña, Somiedo (Asturias); Valdeolmos-Alalpardo (Madrid); Villadiego (Burgos) y Vitoria-Gasteiz (Álava).

Este distintivo nació en 2025 dentro del programa de compromiso social 'La Vuelta es Más' con el objetivo de generar un legado duradero e inspirar a las instituciones para integrar la bicicleta en la vida diaria de los ciudadanos.

En su edición inaugural, coincidiendo con el 90 aniversario de la prueba, el sello se otorgó a Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Zaragoza por estar presentes tanto en el recorrido de 1935 como en el de 2025.

Para la presente edición, la organización ha ampliado el alcance permitiendo postularse a todos los municipios españoles que hayan sido sede de la carrera, con independencia de su tamaño. Para ello, las localidades han presentado una candidatura donde han detallado sus acciones en favor del ciclismo en cinco ámbitos clave: gobernanza, infraestructuras, servicios y educación, deporte y turismo.