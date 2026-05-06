Enric Mas: "Aular puede ganar algunas etapas y podemos estar en el podio"

May 6, 2026, Burgas, Bulgaria: Spain's Enric Mas Nicolau of Movistar Team during the teams presentation ahead of the Giro d'Italia cycling race in Burgas. The race starts on Friday, May 8, with the first stage over 160 km, from Nessebar to Burgas, Bulgari - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas, líder del Movistar Team en el inminente Giro de Italia 2026, ha dicho que su compañero Orluis Aular "puede ganar algunas etapas" y que en conjunto podrían "estar en el podio" definitivo de esta 109ª edición de la 'Corsa Rosa', que se disputará del 8 al 31 de mayo con arranque en Nesebar (Bulgaria) y final en Roma.

"Espero que hagamos un super-Giro. Creo que él puede ganar algunas etapas y podemos estar en el podio", dijo Mas este miércoles señalando de soslayo a su compañero venezolano, tras la presentación de los 23 equipos participantes del Giro durante un evento en la ciudad búlgara de Burgas.

10 de los 184 protagonistas de esta primera 'grande' del año serán españoles: Enric Mas, Iván García Cortina, Juanpe López y Javier Romo (Movistar Team), Marc Soler e Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG), David de la Cruz y David González (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team), Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) y Markel Beloki (EF Education-EasyPost).