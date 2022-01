Enric Mas: "Estoy preparado para ser líder en el Tour y tener al equipo para mí"

"He pecado de no ser agresivo y este año creo que lo seré más"

BARCELONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Enric Mas (Movistar Team) aseguró que en este 2022, en su tercera campaña con el equipo telefónico, está preparado para afronar como líder único el Tour de Francia y, con el equipo a su disposición, luchar por vestir el maillot amarillo en París y, como segundo objetivo, luchar también por la Vuelta a España.

"Es verdad que estos dos últimos años he compartido liderazgo, pero este año estoy preparado para ser líder y es hora de afrontarlo solo. Vamos a centrarnos primeros en el Tour, donde tendré al equipo a mi disposición. Estoy seguro, por cómo me estoy encontrando ahora, de que saldrá bien", manifestó a los medios tras la presentación del equipo.

Mas fue claro: el objetivo será el Tour de Francia. "Me gustaría tener a todo el equipo para mí, y la Vuelta compartirla con Alejandro. Estoy preparado para estar ahí y tener a todo el equipo conmigo en el Tour", recalcó.

De momento, para que esos objetivos puedan llegar a buen puerto, ve indispensable hacer una buena pretemporada. "El principio de temporada es muy importante para entrenar con la confianza de ganar. Lo más importante es mejorar en la contrarreloj y ese puntito que me queda en la montaña. Pero lo que me falta por ahora es ese aspecto de la crono", reconoció.

"Quiero volver a mis primeros tres años en Quick-Step, que hacía un buen inicio de temporada. Este año, como he dicho, tengo que mejorar en este principio de temporada para tener luego esa confianza. Estoy seguro de que puedo disputar otras vueltas WorldTour como Catalunya o País Vasco, u otras, pero puedo estar ahí", comentó sobre su posible calendario.

MÁS TRABAJO Y AGRESIVIDAD

Por otro lado, tiene claro lo que necesita hacer para intentar batir a Primoz Roglic o Tadej Pogacar, los grandes ganadores de los últimos tiempos. "La única forma de ganar a 'corredorazos' como Pogacar o Roglic es trabajando mucho en mí mismo. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No hay ningún otro secreto", apeló.

"La afición tiene mucha razón, es verdad que estos dos últimos años he pecado de no ser agresivo. Pero han sido falta de fuerzas, también, creo yo. Este año, si puedo, me encantaría y creo que voy a ser un poco más agresivo que en los dos últimos años", se sinceró el balear.