El equipo Cofidis denuncia que están siendo tratados como "víctimas de la peste" en Abu Dabi

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El dueño del equipo ciclista Cofidis, Thierry Vittu, ha lamentado que están siendo tratados como "víctimas de la peste" en Abu Dabi, donde permanecen aislados debido al brote de coronavirus varios días después de finalizar el UAE Tour.

"Creo que esta situación no es normal. Estamos siendo retenidos contra nuestra voluntad en un lugar que no elegimos y durante un período de tiempo desconocido. Es este último punto con el que es más complicado vivir, siempre esperamos que las cosas mejoren pronto y no pase nada", señaló Vittu en un comunicado.

El francés explicó cómo es su día a día. "Cuando nos encontramos con alguien del hotel en el pasillo, huye... Eso me recuerda otra comparación, nos tratan como a víctimas de la peste. Nuestras habitaciones no se han hecho desde que llegamos hace cinco días. Tenemos que ir delante del ascensor y hay un carrito donde cogemos sábanas, jabones, toallas... Esa es la situación, algunos la viven bien, para otros es más complicado", resumió.

En cualquier caso, añadió que "la moral sigue alta" y mostró su confianza en que "esta historia terminará bien algún día". "Es cierto que los medios de comunicación (internet, redes sociales, teléfono, PC ...) nos ayudan a vivir mejor esta situación y al menos nos permiten distraernos y tranquilizar a nuestros familiares. Sería bueno que los medios se hicieran cargo de nuestra situación para añadir presión cuando sea necesario", pidió.