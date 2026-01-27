España competirá con 13 ciclistas en el Europeo de Ciclismo en Pista

Archivo - Sebastián Mora durante una competición de ciclismo en pista - RFEC - Archivo

La selección española de ciclismo en pista afrontará con 13 ciclistas el Campeonato de Europa que se disputará en la localidad turca de Konya, desde este próximo domingo 1 de febrero hasta el jueves 5, según confirmó este martes la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).

Dirigidos por el seleccionador nacional Juan Peralta y el coordinador de Pista Javier Zahonero, El bloque de velocistas lo integrarán Helena Casas, Alejandro Martínez, Esteban Sánchez y Pepe Moreno; mientras que el de fondistas lo componen Izzy Escalera, Eva Anguela, Laura Rodríguez, Álvaro Navas, Beñat Garaiar, Joan Martí Bennassar, Eñaut Urkaregi, Sebastián Mora y Héctor Álvarez.

En cuanto a las competiciones de cada uno, la velocidad individual y el keirin serán para Alejandro Martínez y Esteban Sánchez, y el kilómetro contrarreloj para Pepe Moreno, con los tres formando el equipo de velocidad.

Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Eñaut Urkaregi, Héctor Álvarez y Joan Martí Bennassar compondrán el cuarteto de persecución, con Benassar y Urkareki haciendo la prueba individual y Álvarez la de puntuación, el scratch y, junto a Sebastián Mora, la madison. El castellonense se encargará del omnium y la eliminación.

En cuanto a las competiciones femeninas, Helena Casas correrá la velocidad, el keirin y el kilómetro contrarreloj, Izzy Escalera, la persecución y la eliminación, Laura Rodríguez, la de puntos, y Eva Anguela, el scratch y el omnium. Anguela y Escalera formarán la pareja de madison.