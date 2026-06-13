España empieza con seis medallas el Europeo de ciclismo paralímpico - RFEC

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo paralímpico empezó el Campeonato de Europa de Carretera con una primera jornada brillante en Maniago (Italia) que se saldó con seis medallas, lideradas por los títulos continentales de Ricardo Ten y Manuela Vos.

La delegación nacional, dirigida por la seleccionadora Begoña Luis Pérez, logró dos oros, dos platas y dos bronces en las pruebas contrarreloj disputadas este viernes, confirmando el excelente estado de forma con el que el combinado español ha llegado una de las grandes citas internacionales de la temporada.

Ricardo Ten y Manuela Vos fueron los grandes protagonistas de la jornada, vistiéndose con sendos maillots de campeones de Europa. Ten dominó de inicio a fin para imponerse con 17 segundos de margen sobre el francés Thomas Tarou. Por su parte, Vos lució el maillot de campeona del mundo sobre el técnico trazado continental para vestirse también de campeona de Europa.

En la clase C3, España copó la segunda y tercera posición del podio con Eduardo Santas y Juan Alberto Jiménez. La contrarreloj de los tándem trajo la plata de Eloy Teruel y Joan Sansó a seis segundos del oro. Además, la debutante absoluta Maribel Toro subió subido al podio como tercera clasificada en la clase WH5.