España termina sexta en la contrarreloj mixta del Mundial

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo firmó este miércoles un sexto puesto en la prueba de contrarreloj por relevos mixta del Mundial que se está disputando en Kigali (Ruanda).

España rozó el 'Top 5', a 22 segundos de Alemania, en una competición que se adjudicó Australia por delante de Francia y Suiza, con un tiempo de 56:25 y a minuto y medio del podio.

El equipo nacional, integrado por Iván Romeo, Raúl García, Héctor Álvarez, Usoa Ostolaza, Mireia Benito y Paula Blasi completó una sólida actuación sobre los casi 42 kilómetros totales de recorrido.

Los hombres fueron los primeros en entrar en liza, marcando siempre el mejor tiempo provisional superando a naciones como China y mejorando en cada punto intermedio el tiempo que luego marcaba el poderoso equipo belga.

El relevo femenino mantuvo el nivel sobre el exigente recorrido africano, pese a que Paula Blasi sufrió una caída en una de las subidas al circuito. El equipo español permaneció durante un largo periodo en el 'hot seat' hasta que Suiza marcó un mejor tiempo y Australia y Francia terminaron copando el oro y la plata.