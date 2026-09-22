España termina sexta en el relevo mixto del Mundial de Montreal

La selección española de ciclismo, compuesta por Iván Romeo, Eñaut Urkaregi, Héctor Álvarez, Mireia Benito, Sandra Alonso y Paula Blasi, termina en sexta posición en la contrarreloj mixta por equipos de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera - RFEC

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española de ciclismo, compuesta por Iván Romeo, Eñaut Urkaregi, Héctor Álvarez, Mireia Benito, Sandra Alonso y Paula Blasi, ha terminado en sexta posición en la contrarreloj mixta por equipos de los Campeonatos del Mundo de ciclismo en carretera, que se están disputando en Montreal (Canadá).

En la tercera jornada del campeonato mundialista en tierras canadienses, los corredores afrontaron un recorrido de 40,6 kilómetros y 290 metros de desnivel positivo, dividido en dos vueltas de 20,3 kilómetros al circuito empleado para la contrarreloj Sub-23 femenina y la contrarreloj júnior masculina.

Romeo, Urkaregi y Álvarez -ganador el lunes del bronce en la contrarreloj Sub-23- marcaron el tercer mejor registro en el primer punto intermedio, a tan solo tres segundos de la cabeza, y mantuvieron un ritmo alto para completar su relevo en cuarta posición, a 25 segundos de Italia.

Posteriormente, Benito, Alonso y Blasi afrontaron la segunda mitad del recorrido y mantuvieron a España entre las primeras. Finalmente, el combinado nacional firmó un tiempo de 52:43, que le permitió ser sexto a 1:10 del nuevo campeón mundial, Italia.

Mattia Cattaneo, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini y Monica Trinca Colonel se llevaron el oro con un crono de 51:32, ocho segundos por delante de Francia, plata, y 19 por delante de Suiza. Australia, a 40 segundos, y Alemania, a 48, cerraron el 'Top 5' de la prueba.