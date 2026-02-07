Evenepoel se exhibe en la etapa reina de la Volta a Valencia

Remco Evenepoel Volta a la Comunitat Valenciana - Europa Press/Contacto/Vincent Kalut

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso este sábado en la penúltima etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana para asaltar el liderato con una brillante exhibición en el día más señalado entre La Nucía y Teulada Moraira.

Los 172 kilómetros, más de 3200 metros de desnivel acumulados y las subidas a Coll de Rates, el Alto del Miserat y el Puig de la Llorença, dejaron a Evenepoel, segundo en la edición de 2022, como nuevo líder y mejor colocado a ganar la ronda valenciana.

El belga, en racha con su nuevo equipo, atacó en la última subida a Puig de la Llorença a 13 kilómetros del final, triunfo en solitario, y defenderá este domingo su primer puesto con una renta de 29 segundos sobre el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), 31 con su compañero Giulio Pellizzari y 35 con el también italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

Evenepoel, que ya había ganado la segunda etapa aunque la contrarreloj no le valió para la general por los fuertes vientos, enseñó su favoritismo en el día clave para optar a su primera victoria en Valencia en la última jornada entre Bétera y Valencia capital, con el paso del alto del Garbí en dos ocasiones.