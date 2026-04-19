Evenepoel gana la Amstel Gold Race y gana confianza para retar a Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja

Remco Evenepoel, en el podio de la Amstel Gold Race - Europa Press/Contacto/Dirk Waem

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ha conquistado este domingo la 60ª edición de la Amstel Gold Race, disputada sobre 257,2 kilómetros entre las localidades neerlandesas de Maastricht y Valkenburg, después de imponerse al esprint al campeón de 2025, el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), para lograr su primera victoria en la primera clásica del 'Tríptico de las Ardenas'.

En la 'Clásica de la cerveza', el doble campeón olímpico inició de la mejor manera una semana en la que aspira a retar al gran hombre del pelotón, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), en la Lieja-Bastoña-Lieja, la tercera de las carreras en las Ardenas y que llegará después de la Flecha Valona.

En ausencia del campeón del mundo, la carrera, marcada por los más de 3.400 metros de desnivel acumulado y con 33 ascensos, entre ellos el del mítico Cauberg, tuvo su primera gran escapada en el primer tramo, con un grupo de nueve corredores que llegaron a disponer de más de 4:40 sobre el pelotón.

Los fugados disfrutaron de su aventura hasta la llegada al circuito de Valkenburg, donde el francés Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) atacó, con su compatriota Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers) y Evenepoel a su rueda. A ellos se unieron el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) y Skjelmose, pero una caída entre los favoritos dejó solos en cabeza al belga, el danés y Grégoire.

El trío neutralizó al único superviviente de la escapada, el italiano Marco Frigo (NSN Cycling Team), en el ascenso al Keutenberg, y ya en el Cauberg Evenepoel lanzó el ataque. El único que resistió fue Skjelmose, que llegó con él casi hasta la meta; a 200 metros, el belga asestó el golpe definitivo para conseguir su primera victoria en la Amstel Gold Race. El francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates XRG) terminó tercero a 1:59.

Con este triunfo, el número 74 de su carrera, Evenepoel gana confianza para retar a Pogacar el próximo domingo en la clásica Lieja-Bastoña-Lieja. En los últimos cinco años, los dos han dominado 'La Decana', con Evenepoel ganando dos veces (2022 y 2023) y Pogacar, tres (2021, 2024 y 2025). El miércoles, el belga podría participar en la Flecha Valona, en la que seguro que no estará el esloveno.