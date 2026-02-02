La Fundación Alberto Contador dio una segunda oportunidad a 625 bicicletas en 2025

Imagen de recurso de bicicletas. - EUROPA PRESS

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alberto Contador dio una segunda oportunidad a 625 bicicletas en el periodo anual de 2025, en "12 meses de sostenibilidad e inclusión", siendo abril y octubre los meses de mayor impacto, informó la asociación este lunes.

"Enero es tiempo de balance y reflexión", comienza la nota de prensa que relata que casi 1.000 personas y entidades decidieron que sus bicicletas merecían una nueva historia de las cuales a 625 se les dio una segunda oportunidad. "No han sido solo 12 meses de trabajo; han sido 12 meses de segundas oportunidades, sostenibilidad e inclusión", afirmó el comunicado.

Además, en las instalaciones de la fundación aún cuentan con 368 unidades en 'stock', listas para futuras entregas y actividades sociales. En este camino, abril y octubre (este último marcado por el apoyo tras la dana) fueron los meses de mayor impacto, con 125 y 99 entregas respectivamente a pesar de que estuvieron 6 meses sin furgoneta para hacer las entregas.