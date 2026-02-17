Galicia acogerá la salida de La Vuelta Femenina 2026 el 3 de mayo

Galicia acogerá la salida oficial de La Vuelta Femenina 2026. - LA VUELTA FEMENINA

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Galicia acogerá el 3 de mayo la salida oficial de la cuarta edición de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es, con lo que sucederá a Barcelona, en un recorrido que se desvelará el 9 de marzo en Ribeira, según informó este martes la organización de la prueba.

De esta forma, el territorio gallego, escenario habitual de La Vuelta, será el lugar desde donde salgan las ciclistas en búsqueda de hacerse con el primer maillot rojo de la carrera. Galicia ya acogió en 2021 la Ceratizit Challenge by La Vuelta, cuyas cuatro etapas de aquella edición se disputaron íntegramente en esa comunidad.

Asimismo, la organización anunció que se desvelará el recorrido íntegro de La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es en una gala que se celebrará el 9 de marzo, a partir de las 19:00 horas, en el Auditorio Municipal de Ribeira.