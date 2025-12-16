Gema Pascual: "Con 17 años no le puedes decir a una niña que tiene que ganar"

La seleccionadora nacional de ciclismo, Gema Pascual, durante los Desayunos Deportivos Europa Press. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de ciclismo, Gema Pascual, comentó que "a una niña con 17 años" no se le puede exigir "ganar" porque no es lo importante a esa edad y que es clave "saber gestionar las emociones", mientras que celebró que los resultados logrados son producto de "un crecimiento en todos los niveles del ciclismo femenino".

"Hay que saber gestionar las emociones, enseñarlas desde jóvenes. Con 17 años no le puedes decir a una niña, que tiene que ganar. Si no ganas, no pasa nada, al final tenemos otras cosas", comentó Pascual este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

Por ello, la seleccionadora femenina, que cumple un año en el cargo, insiste en la importancia de tener un buen círculo social que apoye a las jóvenes. "Muchas veces la respuesta que tienen, no desde nuestro área, sino igual desde casa o sus entrenadores es de 'tampoco lo has hecho tan bien'", subrayó.

Pascual hizo hincapié en los problemas que tienen las ciclistas para poder seguir con sus carreras profesionales. "En cuanto a la mujer también, encima tenemos ese hándicap. Ellas normalmente suelen seguir todavía estudiando sus carreras universitarias", señaló.

Y es que para Gema Pascual, un aspecto fundamental es el cuidar a las ciclistas porque ella sabe "las carencias" existentes. "Yo he sido corredora, sé de dónde viene y sé lo que necesitan, porque luego hay un después. Sé las exigencias que tienen las corredoras de contratos, primas, situaciones para futuro, estudios, formación... ese no saber", apuntó.

"Al final ha sido un crecimiento en todos los niveles del ciclismo femenino y eso se tiene que reflejar también en los resultados. No es otra cosa que la visibilidad de que muchas mujeres practican el ciclismo. Da igual categoría, da igual disciplina, tenemos siempre referentes. Si a eso lo unimos, que poco a poco se ha ido profesionalizando, pues tenemos casi el 'kit' completo", opinó.

Para llegar a esa "profesionalización" ha sido importante "el apoyo institucional y federativo". "Ha sido también muy importante y ha ido de la mano de esa guía hacia el profesionalismo, que creo que ha sido el conjunto completo. Al final, el que las corredoras puedan trabajar, descansar, cuidarse, tener las mismas opciones que se les requiere es importante porque igual se les exigen los resultados, un cuidado para llegar a esos resultados", declaró.

En esa línea, confiesa que la medalla de plata de Paula Ostiz en la prueba contra el crono en el Mundial no sabía cómo se lo iba a tomar la propia corredora porque a la navarra "solo le valía el oro". "Paula, por ejemplo, era una corredora que tenía muchas exigencias. Yo no sabía, y te soy sincera, cómo iba a estar Paula con esa plata, si le iba a ser suficiente o no. Y, de hecho, dejé el coche, me fui tranquila, pero me emocionó verla. Venía como mi hija, corriendo hacia mí, más o menos", rememoró.

"ANTES, LA MATERNIDAD SIGNIFICABA JUBILACIÓN"

Pero para Gema Pascual, la medalla de oro en el Campeonato del Mundo júnior en Ruanda de la pamplonesa fue "la más especial" por su cercanía con ella. "Con esta generación no han sido dos años, han sido cuatro porque desde cadetes venimos haciendo un seguimiento y una convivencia. Son muchos días trabajando para ello", confesó.

"Al final no solo trabajan en casa, sino que también tienen que tener la confianza, la seguridad de la Selección, ese apoyo federativo que han tenido donde se sentían como en casa, donde cualquier cosa era hablada allí, donde cualquier cosa es levantar el teléfono y llamar a Gema. Me he sentido muy partícipe de eso y hemos trabajado mucho porque tenía que salir bien, pero había también posibilidades de que saliera mal y había que cuidar a Paula o cualquiera de ellas", explicó.

Otro de los temas de lo que habló Pascual fue la maternidad en relación con el ciclismo: "Antes era impensable porque la maternidad era como jubilación". Pero entiende que va cambiando con el paso de los años. "Tenemos a Sandra Alonso, que recientemente ha sido madre, y ahora está con su baja maternal", indicó, al mismo tiempo que confesó haberle pasado "el sistema de clasificación de los Juegos de Los Ángeles 2028" para que lo tuviera en mente, pero sin presión.

"Al final, los deportistas, los ciclistas también somos de otra pasta y no van a esperar nueve meses a incorporarse. Son profesionales incluso durante el embarazo o después, hay que tener conciencia a nivel social y apoyo en cada fase", expuso la exciclista.

Finalmente, opinó sobre el relevo generacional femenino en el ciclismo en pista porque "vienen corredoras que han sido ya medallas" con lo que "hay calidad". "Es verdad que hemos pasado unos años en los que la pista y la ruta no se podían compaginar por situaciones diversas, inclusive por el cambio de profesionalismo que ha tenido, un poco por todo, pero yo confío en que claro que hay relevo generacional", argumentó.

"Es verdad que todas las disciplinas pasan por sus momentos y yo creo que la pista está en ese momento ascendente de cara al ciclismo femenino. Veremos seguramente corredoras de ruta volver a la pista o probar en la pista", sentenció.