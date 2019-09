Gilbert se lleva la 'Klasika' en Bilbao y sigue haciendo historia en la Vuelta

Actualizado 05/09/2019 17:34:25 CET

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) - El ciclista belga Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) ha ganado este jueves la duodécima etapa de la Vuelta a España, disputada entre el Circuito de Navarra y Bilbao sobre 171,4 kilómetros, en una jornada parecida a una 'klasika' en el País Vasco en la que se lució Gilbert, con una fuerza inigualable para el resto de la fuga, mientras que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sigue líder y sin cambios en la general. Costó 115 kilómetros formar la escapada del día pero finalmente se consolidó con 19 ciclistas, entre ellos un Gilbert que fue señalado pronto como favorito y que no falló a su cita con la Vuelta a España, superando a los 'locales' Álex Aranburu (Caja Rural-Seguros RGA) y Fernando Barceló (Euskadi-Murias), segundo y tercero tras darlo todo intentando llegar al belga. Es la sexta victoria para Gilbert en la Vuelta a España, primera en esta edición. Un clasicómano que a buen seguro tenía marcada esta etapa en rojo, por su final más característico de los 'Monumentos' que domina como pocos. Se metió en la fuga, con mucho trabajo por la dificultad de crearla y asentarla, y atacó en la última subida, al Alto de Arraiz --2,2 kilómetros al 12,2 por ciento de pendiente media--, para descolgar al resto de fugados. Intentaron irse con él Álex Aranburu y Fernando Barceló, el primero conocedor del terreno y el segundo, oscense, en un equipo del territorio, pero ni con esas pudieron llegar al veterano excampeón del mundo. Gilbert no arriesgó en la técnica bajada de Arraiz, un puerto que estuvo lleno de afición en sus cunetas y que hizo todavía más mágica la subida. No falló a esta cita tan bien preparada el de Verviers, a sus 37 años, y atacó para coger un bonito margen de 20 segundos en la cota y administrarlo en la bajada. Le sobraron 3 segundos en meta, y eso que entró sin pedalear y festejando la victoria número 76 en su carrera. Por detrás llegaron José Joaquín Rojas (Movistar), cuarto a 22 segundos, Nikias Arndt (Sunweb), quinto a 26 segundos, o Josh Van der Sande (Lotto Soudal), sexto a 29 segundos liderando un selecto grupo dentro de la fuga. Todos ellos rápidos al esprint, como demostró Arndt ganando la octava etapa de esta Vuelta en Igualada. Y por ello Gilbert atacó donde más opciones tenía. Entre los favoritos a la general hubo pocos movimientos. Lo intentó Miguel Ángel López (Astana) en el último de los tres altos en este final de etapa, pero tanto Marc Soler (Movistar Team), trabajando para Nairo Quintana y Alejandro Valverde, como el propio líder Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) se encargaron de cerrar el hueco y ya no hubo más intentos de dar un vuelco a la carrera. Al final entraron 19 ciclistas en el 'grupeto' de favoritos, aunque con rezagados de la fuga incluidos. Sin tiempos ni diferencias, con ese único intento de López de intentar hacer más épica esta etapa que, no obstante, provocó desgaste tanto en el tramo inicial, anulando cualquier intento de fuga, como en el final, con esas tres cotas cortas pero duras: Urruztimendi, Vivero y Arraiz. De cara a este viernes no habrá más treguas. Con salida en Bilbao y llegada en el alto de Los Machucos, tras 166,4 kilómetros, la decimotercera etapa regresa a la montaña. Serán hasta siete puertos, cuatro de tercera categoría, dos de segunda y la llegada final de categoría especial a Los Machucos, el 'Monumento a la Vaca Pasiega' de 6,8 kilómetros al 9,2 por ciento de media y tramos del 25 por ciento.