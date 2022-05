Girmay, tras el 'corchazo' en el ojo: "Estoy feliz de no tener secuelas"

El ciclista eritreo Biniam Girmay (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) celebra su victoria en la décima etapa del Giro de Italia, entre Pescara y Jesi, con 'corchazo' incluido en el ojo - Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA

El esprinter eritreo volverá a los entrenamientos en unos diez días

BARCELONA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) aseguró estar "mejor" tras el accidente del corcho en el ojo que sufrió en la celebración en el podio tras ganar la décima etapa del Giro de Italia, disputada entre Pescara y Jesi, y espera volver a rodar en diez días.

"Biniam Girmay se sometió a un nuevo examen médico en Bélgica, el martes, tras la lesión en el ojo que sufrió durante el Giro. Su ojo requiere más descanso y se espera que Biniam reanude los entrenamientos en los próximos diez días", anunció el equipo belga.

Por su parte, el velocista aseguró que está "mejor". "Me siento mejor, estoy feliz de no tener secuelas. Me gustaría agradecer a los médicos y a mi equipo por el apoyo", se sinceró.

Además, desde su casa en Asmara (Eritrea), donde el corredor fue recibido como un héroe, sigue viendo a sus compañeros triunfar en el Giro que tuvo que abandonar.

"Espero poder correr pronto después de un descanso en casa en Asmara. Estoy siguiendo al equipo en el Giro, estoy muy feliz por su éxito", comentó tras la victoria de su compañero Jan Hirt en Aprica, en la decimosexta etapa.