Girmay gana en un ajustado esprint la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana

Archivo - El ciclista eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), en una imagen de archivo. - Stefano Cavasino / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) venció este miércoles la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana tras imponerse en un ajustado esprint al belga Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo, y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), tercero; después de completar los 160 kilómetros, con salida en Segorbe y llegada en Torreblanca, por lo que se viste el primer maillot como líder de la carrera.

La etapa estuvo marcada por las fuertes rachas de viento en un inicio loco con varios intentos de fuga hasta que Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery), Danny van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi) y Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma) consiguieron protagonizar la escapada del día.

Así, el corredor africano vuelve a levantar los brazos tras terminar la temporada 2025 sin lograr ninguna victoria, ya que el último triunfo se remonta a la etapa 12 del Tour de Francia 2024. Este jueves se disputa la segunda etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana con una contrarreloj de 17 kilómetros entre Carlet y Alginet.