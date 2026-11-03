El Giro 2027 apuesta por la alta montaña y sus cimas míticas

Stefano Garzelli, Urbano Cairo e Ivan Basso posan con el trofeo de ganador del Giro de Italia durante la presentación del recorrido de 2027 - Massimo Paolone / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del Giro de Italia presentaron este martes en Roma el recorrido de la edición 2027 de la 'grande', que saldrá de Triste el 8 de mayo y que acabará en la capital italiana el 30 del mismo mes, con una clara apuesta por la alta montaña, con buena parte de las cimas míticas del territorio, y dos contrarrelojes individuales.

En total, la 'corsa rosa' contará con siete finales en alto, con especial mención para la decimosexta etapa con la presencia del Mortirolo y el Passo Gavia, y dos cronos, una con final en alto para ayudar a los más escaladores y otra totalmente llana, en los más de 3.400 kilómetros de recorrido, con paso también por Eslovenia, que acogerá la segunda y la tercera etapa, y protagonismo para el mundo del motor con la aparición de los circuitos de Monza, salida de la segunda contrarreloj, Marco Simoncelli y Mugello, metas de la cuarta y undécima etapa.

La carrera arrancará en Trieste con un día para no despistarse demasiado y, tras un paso por suelo esloveno, con una segunda jornada en la que los favoritos deberán estar atentos en el escarpado tramo final, volverá a Italia ya de forma definitiva. Ahí, pronto, en la quinta etapa, primer final en alto en Sassotetto, de más de 13 kilómetros y porcentajes medios por encima del siete por ciento, en una jornada que se homenajeará la figura del fallecido Michele Scarponi.

Dos días después, una inusual tempranera cronoescalada con final en Campo di Giove de casi 20 kilómetros, los 12 últimos cuesta arriba y con tramos del nueve por ciento. Dos días después, segundo final en alto en el Monte Livata, con alguna rampa del 17 por ciento, y previo a la jornada de descanso.

Mediada ya la segunda semana, el pelotón afrontará en la duodécima etapa un nuevo final en alto, meta inédita con la subida del Passo due Santi, con pendiente media del 8,7 por ciento. Otro gran examen será la decimocuarta, con 4.900 metros de desnivel, con cuatro subidas y final en Piani di Bobbio, de 10 kilómetros y pendiente media del 10 por ciento. Sin descanso, segunda crono, totalmente llana y técnica con salida en el circuito de Monza y llegada en Milán de más de 37 kilómetros.

Posteriormente, los ciclistas tendrán el segundo día de reposo antes de arrancar la tercera y definitiva semana con la gran etapa de este Giro que tendrá doble paso por los míticos Mortirolo, con su vertiente más dura, y el Passo Gavia, que regresa al Giro después de 13 años como la 'Cima Coppi' a 2.618 metros. El final será cuesta arriba en Aprica.

El pelotón se tomará un 'descanso' al día siguiente antes de otra jornada dura con más de 4.400 metros de desnivel y llegada en alto en Madonna di Campiglio, no excesivamente duro, pero ya con la carga de los días y de otras cuatro ascensiones. Tras otra jornada para reponer fuerzas, la posible batalla decisiva por el triunfo y el podio será en la vigésima y penúltima etapa, con la dura subida al Monte Zoncolan como culmen y testigo de nivel del ganador.