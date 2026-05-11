El Giro aterriza en Italia tras el debut en Bulgaria y con el Blockhaus como examen del primer tercio

Archivo - Jai Hindley celebra su victoria en el Blockhaus en el Giro de Italia de 2022 - Gian Mattia D'alberto/LaPresse v / DPA - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Giro de Italia 2026 vive este lunes el primero de sus tres días de descanso, dedicado exclusivamente al traslado logístico desde Bulgaria hacia el sur de Italia, donde aterriza el pelotón para encarar el resto de la carrera tras las tres primeras jornadas que han servido de escaparate para la 'Grande Partenza' en suelo búlgaro.

El inicio de la 109ª edición ha estado marcado por el dominio del joven francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ganador de dos de las tres primeras etapas, por el uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), que llega a Italia como poseedor de la 'maglia rosa', y por las numerosas caídas, sobre toda las de la segunda jornada que dejó completamente en cuadro al UAE Team Emirates-XRG, que perdió a su líder, Adam Yates, y a dos opciones como el australiano Jay Vine y el español Marc Soler, obligando al equipo emiratí a reconfigurar los objetivos en lo que resta de 'Corsa Rosa'.

Ahora, el Giro de Italia entra en una fase de desgaste continuo donde no habrá lugar para el descuido, empezando por esta primera semana. Este martes, la carrera se reanuda en Catanzaro, con 138 kilómetros hasta Cosenza que servirán para reajustar el ritmo tras el viaje. Sin embargo, el miércoles la exigencia sube exponencialmente con 4.000 metros de desnivel entre Praia a Mare y Potenza, un terreno ideal para emboscadas.

La sexta etapa, con final en Nápoles, será una nueva oportunidad para los velocistas de sumar victoria antes del primer triplete montañoso. Este tríptico comenzará con la subida al Blockhaus, en lo que será la etapa reina de la primera semana y una de las más largas de la presente edición del Giro con 244 kilómetros. Sin duda, será el primer gran examen de la 'Corsa Rosa' para testear las piernas de los favoritos, pero la semana no termina en este coloso de más de 13 kilómetros, con pendientes por encima del nueve por ciento y máximas del 14.

El sábado en Fermo, el pelotón se enfrentará a los clásicos 'muros' cortos, pero de pendientes de hasta el 18 por ciento de desnivel; y para cerrar este primer bloque, el domingo el Giro de Italia regresa a Corno alle Scale, un puerto apenínico de 10,8 kilómetros al 5,9 por ciento de media con los últimos 3 kilómetros al 10 por ciento.