Magnier vuelve a ganar en Sofía y Silva retiene la 'maglia rosa'

Paul Magnier celebra su triunfo en la tercera etapa del Giro de Italia - Europa Press/Contacto/Gian Mattia D'Alberto

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista francés Paul Magnier (Soudal-Quick Step) se ha llevado este domingo la victoria al esprint, segunda en esta edición, en la tercera etapa del Giro de Italia, de 175 kilómetros entre las localidades búlgaras de Plovdiv y Sofía, y el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana) se mantiene como líder de la 'corsa rosa'.

Magnier, que ya portó la 'maglia rosa' tras conquistar la primera etapa de esta 119ª edición en Burgas, se impuso en un esprint de 'foto-finish' en la capital búlgara ante el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), con el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) completando el podio del día.

Todo tras una jornada en la que una fuga integrada por el español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta) y los italianos Alessandro Tonelli (Polti VisitMalta) y Manuele Tarozzi (Bardiani-CSF 7 Saber) soñó con la victoria, pero que fue atrapada cuando solo restaban 400 metros para la línea de meta.

La llegada masiva permitió a Silva retener el liderato y conservar los cuatro segundos de ventaja en la general sobre el alemán Florian Stork (Tudor Pro Cycling) y el colombiano Egan Bernal (Netcompany-INEOS), mientras el neerlandés Thymen Arensman (Netcompany-INEOS) y el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) están a seis segundos.

El último día en tierras búlgaras, que presentaba un desnivel de 1.600 metros y en el que ya no se vio a los tres corredores del UAE Team Emirates XRG más damnificados por la montonera del sábado -el británico Adam Yates, el español Marc Soler y el australiano Jay Vine, que tuvieron que retirarse-, comenzó con Sevilla, Tonelli y Tarozzi escapándose nada más arrancar la etapa, mientras los principales equipos del pelotón mantenían a la fuga bajo control.

El trío de cabeza llegó con renta al Borovets Pass, de segunda categoría, donde el madrileño coronó primero para consolidar su liderato de la montaña. Superado la única dificultad del día, su ventaja empezó a reducirse, aunque todavía llegó con renta al Kilómetro Red Bull, con Tarozzi llevándose los seis puntos de bonificación.

Con siete kilómetros por delante, el tridente hispano-italiano todavía disponía de 15 segundos sobre el pelotón, que trabajó a destajo para neutralizarlo cuando solo restaban 400 para la llegada. Milan lanzó el ataque definitivo, pero Magnier respondió a él para llevarse su segundo triunfo de etapa en esta edición.

Los corredores afrontarán este lunes la cuarta etapa de la 'corsa rosa', que entra ya en Italia con una jornada de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza. El día ofrecerá una larga subida intermedia hasta Lamezia Terme, donde el pelotón continuará por la costa del mar Tirreno; tras ello, llegará una subida de casi 15 kilómetros en Cozzo Tunno y un descenso hasta la llanura del Crati, antes de un ligero ascenso hasta la meta.