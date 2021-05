Gonzalo Serrano, primer líder de la Vuelta a Andalucía

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Gonzalo Serrano, del Movistar Team, se convirtió en el primer líder de la 67 edición de la Vuelta a Andalucía, tras imponerse este martes en la primera etapa con salida desde Mijas (Málaga) y final en Zahara de la Sierra (Cádiz).

El madrileño estrenó su palmarés de triunfos con la formación de Eusebio Unzué, sacando partido al buen trabajo de su equipo, que asumió el mando en los kilómetros finales y que provocó que tras el paso por el cuarto y último puerto de la jornada, se quedase un grupo de 20 corredores que sería el que se jugaría el triunfo final.

En la empinada llegada, Serrano fue el más fuerte para levantar los brazos por delante del venezolano Alberto Aular, del Caja Rural, y del sudafricano Daryl Impey, del Israel Startup Nation, y ponerse como primer líder de una ronda andaluza donde ya en 2020 logró una victoria.

"Me voy a tener que venir aquí a vivir. No sé si es casualidad, el calor, pero en dos años, dos etapas. Estar en un equipo como Movistar Team es increíble, con gente tan experimentada como Rojas y que te echen una mano a ti, al final no hay mejor recompensa que poderles devolver el esfuerzo con una victoria", celebró Serrano en declaraciones facilitadas por su equipo.

El madrileño remarcó que habían estudiado bien la etapa. "Sabíamos que justo a falta de dos kilómetros se entraba a la carretera estrecha y ahí ya ha puesto Rojas un punto más y luego Héctor (Carretero) ha estado también increíble y me ha dejado a 300-400 de meta, que era más o menos la distancia que habíamos hablado", subrayó.

La segunda etapa de esta Vuelta a Andalucía se disputará este miércoles con salida en la localidad de Iznájar y concluirá en Alcalá la Real en tierras jienenses y con un final espectacular con empedrado y en cuesta.