Helena Casas marca otro récord de España del kilómetro contrarreloj en el Europeo de ciclismo en pista

Helena Casas, durante el Campeonato de Europa de ciclismo en pista de 2026. - RFEC / SIROTTI
MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La selección española de ciclismo ha cerrado la penúltima jornada del Campeonato de Europa de pista, que se está disputando en Konya (Turquía), con la consecución del récord de España en la prueba del kilómetro contrarreloj, por parte de Helena Casas, como resultado más destacado.
Casas logró este miércoles su nueva plusmarca parando el cronómetro en 1:07.299. Aunque mejoró más de dos segundos su anterior récord nacional, el 1:09.396 conseguido en el pasado Campeonato de Europa de Heusden-Zolder (Bélgica), la velocista catalana acabó la final en el decimoquinto puesto.
Mientras, la también catalana Laura Rodríguez concluyó undécima en la prueba de puntuación; se mostró sólida bastante rato hasta que, a falta de unos 20 giros, perdió vuelta junto a un numeroso grupo de ciclistas. E igualmente compitió Sebastián Mora, pero arrastraba problemas estomacales.
Él lo hizo en el ómnium y empezó con una aparatosa caída en el scratch, lo que le condicionó hasta acabar decimosexto; luego fue duodécimo tanto en la tempo race como en la prueba de eliminación, y en la de puntuación no tuvo protagonismo, finalizando en el decimosexto lugar definitivo.