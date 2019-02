Ibai Salas, exonerado por el TAD de su sanción por el pasaporte biológico

Publicado 18/02/2019 11:45:27 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado la sanción de 4 años impuesta al corredor Ibai Salas por presentar presuntas irregularidades en su pasaporte biológico en 2017, la primera de este tipo impuesta por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD).

El pasado 3 de octubre la AEPSAD sancionó a Ibai Salas con la suspensión la licencia federativa por 4 años, y 3.001 euros de multa, por el supuesto uso de sustancias o métodos prohibidos en función de los parámetros de su pasaporte biológico.

Según ha podido saber Europa Press, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), en una resolución con fecha de 8 de febrero, ha declarado nula esa sanción y la ha dejado sin efectos, en el procedimiento número 217/2018.

A juicio del TAD, el pasaporte biológico de Ibai Salas no permite conocer si el deportista realmente consumió una sustancia prohibida o utilizó un método prohibido, ni tampoco dónde ni cuándo se pudo consumir o utilizar, por lo que "la causa de este modo de proceder es que no se ha dado cumplimiento completo a la normativa sobre pasaporte biológico que contiene la Ley Orgánica".

En su resolución, el TAD recuerda que el pasaporte biológico está concebido en el ordenamiento jurídico español tan solo como un medio de prueba. Asimismo, reitera que un pasaporte biológico adverso no es un hecho tipificado. "Es un medio de prueba de lo que sí está tipificado: la utilización, el uso o el consumo de sustancias o métodos prohibidos", señala.

No obstante, el Tribunal señala que el pasaporte biológico "no es suficiente para probar la comisión de una infracción", lo que supone la anulación de la sanción impuesta a Ibai Salas al no considerarse probado el supuesto acto de dopaje.

El TAD declaró nula la suspensión provisional dictada por la AEPSAD contra Ibai Salas, por vulnerar sus derechos. "Esta irregular actuación de la AEPSAD ha supuesto el final de la carrera como ciclista profesional de Ibai Salas, acusado injustamente de dopaje y pasando un calvario que ha durado más de diez meses hasta poder demostrar su inocencia", lamenta el gabinete de prensa de Salas en un comunicado remitido a Europa Press.

Tras conocer el fallo del TAD, el ciclista del Burgos-BH ha agradecido el apoyo "incondicional" de las personas que en todos estos meses pasados "nunca han dudado" de su inocencia.