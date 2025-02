Igor González de Galdeano: "No todo es Big Data, se volverá a estar cerca del ciclista"

"La IA no mide las emociones ni si un ciclista está enfermo; a Pogacar lo veo muy fuerte", indicó el subcampeón de La Vuelta de 1999

El CEO de Kirolife y exciclista Igor González de Galdeano, subcampeón de La Vuelta de 1999, afirmó que "no todo es Big Data" y auguró que "se volverá a estar cerca" del corredor porque la Inteligencia Artificial (IA) no mide las emociones, así como pronosticó que el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) será el líder "a destronar" en el curso de 2025.

"En la tecnología hay dos partes. Una, que hay que saber usarla. No se puede fiscalizar a un ciclista en base a números. Las aplicaciones para controlar los entrenamientos, la IA, no miden las emociones ni si estás enfermo. No todo es Big Data. Se volverá a estar muy cerca del ciclista, estoy seguro", manifestó en una entrevista a Europa Press González de Galdeano.

Minutos antes de presentar en Madrid su segundo libro, 'Líderes de Amarillo', editado por Kolima, un 'tratado' sobre el liderazgo de nueve ganadores del Tour de Francia -Anquetil, Delgado, Induráin, Riis, Ullrich, Pantani, Armstrong, Pereiro y Contador-, Galdeano resumió la filosofía de la obra: "El mensaje es que para alcanzar cualquier objetivo, como un Tour, lo importante no es el objetivo sino el camino".

Detrás de las gestas de estos grandes líderes que se enfundaron el amarillo en la 'Grande Boucle' hay también renglones torcidos, apuntó el exciclista del Euskaltel, Vitalicio Seguros y ONCE, "historias turbias" de las que el vitoriano ha extraído qué pueden aportar al liderazgo en la vida.

"No solo se trata del mundo del dopaje sino de mucho más. Un ciclista es más que una decisión desacertada en un momento determinado. El libro habla de cómo cada uno de ellos se motivaba ante la adversidad. Lo que les iguala era que fueron capaces de que cuanto mayor era la situación de estrés su motivación iba subiendo para alcanzar el objetivo", subrayó.

A Lance Armstrong, que desvela en el libro que le insultó por atacarle en el Midi Libre de 2002, le conoció en 2001 cuando era el "capo" porque venía de ganar los dos primeros de los siete Tour que le arrebataron después por dopaje. "Era un tío que intimidaba. En las ruedas de prensa no tenía problemas de ponerse delante de los medios y en el pelotón imponía con solo su presencia", rememoró.

A su juicio, el ciclismo ha cambiado "muchísimo" porque, según él, actualmente está todo "controladísimo" con los pinganillos y potenciómetros, y los equipos han mudado de 6 a 36 millones de euros de presupuesto. "La forma de entrenar, la preparación, las carreras y la globalización han hecho que cambie", argumentó.

'CANÍBAL' POGACAR Y SELECTIVO VINGEGAARD

Ve a Pogacar "muy superior", aunque cree que se irá "gastando" y que la nueva hornada de corredores jóvenes llegará "dándole caña". "Habrá que ver cómo está este año Vingegaard sin ningún problema físico. Cada uno tiene una manera de competir. Pogacar compite por todo, y Vingegaard elige. Cuando Vingegaard ha elegido le ha ganado a Pogacar en los momentos importantes", comparó.

El problema de la falta de líderes no es exclusivo para él de España sino del "sur de Europa". "En Italia no hay un equipo WorldTour y tiene un problema mayor. En España lo tenemos (Movistar Team), pero esto no es el ciclismo de antes. Creo que esa escasez de equipos y de motivación hace que pasen muy poquitos, muy seleccionados y muy fiscalizados. Y les ponen la etiqueta de 'ganador de grandes vueltas', de 'líder', y de 'gregario'", añalizó.

Tampoco opina que se haya perdido el espectáculo, aunque confesó que el uso de la tecnología como los transmisores limitan el movimiento del ciclista. "Pero hemos visto a Pogacar atacar en el primer puerto; Vingegaard también ha hecho ataques fuera de lo esperado y Remco (Evenepoel) también ha atacado a 50 kilómetros de meta. Sí que vivimos una época del Sky donde todo era números, números y números y cuando lo haces todo tan científico y controlado se limita el espectáculo", lamentó.

Los nombres de los jóvenes Pablo Torres, Pablo Castrillo, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso y Roger Adriá encarnan las esperanzas del ciclismo nacional, junto a los más veteranos Mikel Landa, Enric Mas y Pello Bilbao. "El nivel medio del ciclismo actual ha subido mucho. Todo se ha profesionalizado muchísimo y ha hecho que la entrada al WorldTour sea más difícil. Yo no iba a las velocidades que van ahora", admitió.

Al campeón del mundo contrarreloj sub-23, Iván Romeo, le ve un ciclista "diferente", grande y alto como lo era el propio González de Galdeano, bronce en el Mundial contra el crono en 2002, un curso en el que repitió el quinto puesto del año anterior en los Campos Elíseos de París. "La especialización ahora es lo más importante. Si tú quieres ser grande tienes que pensar en grande", sentenció.

Para 2025 pronosticó que Remco Evenepoel "crecerá", Pogacar es "el hombre a destronar" y confía en que Vingegaard dé 'guerra' al ganador de la 'Triple Corona' de 2024. "¿Y del ciclismo español? Tengo mucha confianza en Carlos Rodríguez; y en Ayuso, también. Veo difícil que el Euskaltel entre en el World Tour a corto plazo. ¿Yo? No, ya cumplí mi ciclo y le deseo lo mejor", expresó.

Sobre su nuevo proyecto literario, Galdeano se da un respiro. "¿Otro libro? No, no. He 'acabado' el Tour (dijo figuradamente) y ahora quiero descansar. Eso, el año que viene. Ostras, que esto lleva mucho, tú", señaló antes de enfilar escaleras abajo su presentación de la pulsión interna, las luces y sombras, de nueve líderes que, como él, se vistieron de amarillo en la ronda más grande.