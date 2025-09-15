Iker Gómez ficha con el Kern Pharma hasta 2028

El ciclista navarro, procedente del Equipo Finisher, es la primera incorporación para la próxima temporada del equipo español UCI ProTeam

El corredor navarro Iker Gómez, procedente del equipo Finisher, ha firmado un contrato con el equipo español Kern Pharma hasta 2028 y se convierte en el primer refuerzo para la próxima temporada, en la que dará el salto a la categoría de profesionales tras concluir un meritorio año de debut en la sub-23.

"Soy muy afortunado por tener esta oportunidad y por la confianza que se ha depositado en mí. Tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible y darlo absolutamente todo por el Equipo Kern Pharma. Además, como navarro es muy especial. Es el equipo que he visto desde pequeño en carreras cerca de casa y poder estar aquí con ellos es muy ilusionante", comentó Iker Gómez.

Nacido en Alsasua en 2006, Iker Gómez ha conseguido cuatro victorias en su primer año sub-23 con el Finisher: Memorial Sanroma, Circuito Montañés, Memorial Cirilo Zunzarren en Estella y el campeonato de Navarra contrarreloj. Aunque lo que más ha destacado ha sido su capacidad de trabajo por el equipo, como demostró en los éxitos del conjunto navarro en la Copa de España y la Vuelta a Navarra.

"Estoy muy contento por haber podido mejorar y progresar sin prisa. Es un ambiente en el que he podido estar muy a gusto y en el que además hemos podido conseguir la mayoría de los objetivos que nos marcamos a principios de año, sabiendo estar concentrados y unidos para mejorar y continuar creciendo", indicó sobre su etapa en el Finisher.

Desde este verano, Iker Gómez ha tenido la oportunidad de testar el pelotón profesional como 'stagiaire' ('aprendiz') en el Equipo Kern Pharma. "Ha sido una experiencia increíble, un sueño hecho realidad como viví en mi primera carrera en Getxo. Y ahora quiero continuar este camino y seguir creciendo aquí, día tras día", manifestó.

"Iker Gómez es un ciclista muy alineado con los valores que queremos transmitir, siempre a disposición del equipo, pero también capaz de ganar carreras gracias a su calidad y trabajo. Un ejemplo tanto de la buena labor que se realiza en el Equipo Finisher como en toda la cantera navarra desde categorías inferiores. Es muy joven, pero también muy cabal y centrado. Paso a paso, está sentando las bases de una gran carrera profesional", destacó el manager del Kern Pharma, Juanjo Oroz.