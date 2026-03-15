Isaac del Toro alza el 'Tridente' de la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro celebra su triunfo en la Tirreno-Adriático - Massimo Paolone/LaPresse via ZUM / DPA

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ha conquistado la 61ª edición de la Tirreno-Adriático después de defender este domingo su ventaja al frente de la general en la séptima y última etapa, de 142 kilómetros entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto y en que ha logrado imponerse el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Del Toro, que llegaba al día final con 42 segundos de renta sobre italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) después de ganar la penúltima etapa, sobrevivió a una jornada movida por los ataques y, sobre todo, por una caída masiva a falta de tres kilómetros en la que se vio implicado, aunque no afectado por la normativa de los últimos kilómetros.

A pesar de todo, consiguió convertirse en el primer mexicano en alzar el 'Tridente' de la 'Carrera de los dos mares', con 40 segundos de ventaja sobre el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike), que superó en la general a Pellizzari, finalmente tercero a 40 segundos del vencedor.

Por su parte, el emocionante esprint final fue para Jonathan Milan, que logró imponerse en la línea de meta al australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers) y al belga Laurenz Rex (Soudal Quick Step). Así, el transalpino firma su tercera victoria consecutiva en San Benedetto del Tronto, el quinto triunfo en la Tirreno-Adriático y el sexto de la temporada, en la que se erige como el ciclista más laureado del año junto con Remco Evenepoel.

El español Xabier Mikel Azparren (Q36.5 Pro Cycling Team), el panameño Roberto Carlos González (Solution Tech NIPPO Rali) y el belga Dries De Bondt (Jayco AlUla) protagonizaron la escapada del día, que llegó a gozar de cuatro minutos de diferencia, pero en la subida a Ripatransone todo cambió. La fuga quedó neutralizada y el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) atacó, coronando primero y provocando un corte para establecer un grupo principal con hombres como Del Toro, Jorgenson o el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora).

Unos treinta corredores permanecieron en cabeza, mientras que un gran grupo perseguidor se formó detrás con todos los velocistas. Van der Poel prosiguió con su exhibición personal hasta el circuito final de San Benedetto del Tronto, donde INEOS Grenadiers logró reagrupar a todos y pudo fin al esfuerzo de 30 kilómetros del holandés. Fue entonces cuando el Visma-Lease a Bike tomó el control del pelotó hacia el esprint intermedio en el tercer paso por la línea de meta. Lanzado por Wout Van Aert, Matteo Jorgenson ganó los tres segundos de bonificación y superó a Pellizzari, colocándose segundo en la general.

Un ataque tardío del noruego Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility), neutralizado a menos de un kilómetro de meta, provocó algunos momentos de tensión, ya que, a falta de 2 kilómetros, se produjo una caída en la que se vieron involucrados varios corredores, pero no así Milan, ayudado por su compañero Edward Theuns en los últimos 400 metros para imponerse en el esprint final.