Iván Cobo da el salto al WorldTour con Movistar Team hasta 2029

Iván Cobo (Equipo Kern Pharma) en La Vuelta 26 - LUIS ANGEL GOMEZ / SPRINTCYCLING

BARCELONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista cántabro Iván Cobo se incorporará al Movistar Team a partir de la próxima temporada después de cinco años como profesional en el Equipo Kern Pharma, con el que ha completado una progresión que le ha llevado a convertirse en uno de los corredores destacados de la estructura navarra, y firma con el conjunto telefónico hasta 2029.

Cobo, nacido en El Astillero el 2 de enero de 2000, ha dado este año un nuevo paso adelante en su trayectoria con dos victorias profesionales, la primera en marzo en el Region on Dodecanese GP y la segunda en mayo, en la primera etapa del GP Beiras e Serra da Estrela, además de haber disputado su primera 'Grande', La Vuelta a España.

El cántabro estrenó su palmarés profesional en marzo, después de haber sido tercero dos días antes en el Visit South Aegean GP, mientras que en junio fue segundo en una etapa del Tour de Eslovenia y décimo en la clasificación general final.

Su progresión ya había quedado patente en 2025, cuando fue segundo en el Giro della Romagna, tercero en el Tour du Doubs y cuarto en la clasificación general de O Gran Camiño, resultados que confirmaron su capacidad para rendir en finales duros y explosivos.

"Estoy súper ilusionado con el salto al WorldTour y, sobre todo, que sea con Movistar Team. Es el equipo de España, que tantos años hemos visto en la tele. Estoy deseando que llegue el momento de empezar a trabajar con el equipo y ver hasta dónde puedo llegar como ciclista, qué tipo de competiciones, porque cambia todo: carreras, compañeros, casi hasta la manera de andar en bici", explicó Cobo.

Por su parte, el director general del Movistar Team, Sebastián Unzué, destacó que el equipo lleva "varios años siguiendo muy de cerca" la evolución del corredor cántabro y consideró que, al acercarse a su madurez deportiva, es el momento de unir sus caminos. "Confío en que seguirá progresando en los próximos años hasta convertirse en un corredor importante dentro de nuestra estructura. ¡Bienvenido, Iván!", señaló Unzué.