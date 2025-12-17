Javier Guillén: "Todos queremos a Pogacar y le esperamos con los brazos abiertos"

Archivo - El director general de La Vuelta, Javier Guillén - Europa Press/Contacto/Andrea Alfano - Archivo

MÓNACO, 17 Dic. (Del enviado especial de Europa Press, Ferran Tuñón) -

El director general de La Vuelta, Javier Guillén, aseguró que la ronda española "quiere a los mejores corredores" y expresó su deseo de que Tadej Pogacar participe en la edición de 2026, confiando en que el atractivo del recorrido presentado este martes en Mónaco, donde reside el esloveno, sirva como reclamo para las grandes estrellas del pelotón internacional.

En una entrevista concedida a Europa Press tras la presentación oficial del trazado en la Salle des Étoiles de Monte-Carlo, en el Principado de Mónaco, Guillén aseguró que esperan con "brazos abiertos" a Tadej Pogacar, ganador de Tour de Francia y de Giro de Italia y que no posee todavía una Vuelta a España.

"Ojalá tuviera yo la influencia de que Tadej Pogacar viniera a través de una negociación, pero bueno, Tadej Pogacar vendrá cuando considere que puede venir. Yo entiendo que el corredor solo vendrá a La Vuelta si tiene garantías de poder ganarla. Eso le permitiría completar el tener las tres grandes, que es la única que le falta. Todos queremos a Pogacar", aseguró.

"Yo desde aquí decirle que le esperamos con los brazos abiertos", afirmó Guillén, al ser preguntado por la posible presencia del esloveno en La Vuelta 2026. Más allá de los nombres propios, Guillén defendió con convicción el recorrido diseñado para la próxima edición, del que dijo sentirse "muy contento" por su dureza, variedad y enfoque hacia el espectáculo.

"Tú escribes en un papel una historia y lo bonito es intentar conseguirla. Desde luego estamos muy contentos porque creo que hemos hecho un recorrido honestamente muy potente, un recorrido que mira mucho al espectador, un recorrido exigente con muchísimos recursos. Hay montaña, hay etapas largas, hay etapas cortas, hay posibilidades para el viento, hay una crono que bueno, pues tiene algún kilómetro más que otros años", detalló.

El director general de la carrera puso el foco en el desenlace andaluz como uno de los grandes atractivos del trazado, con la intención de que la clasificación general se decida en la montaña. "Tiene un fin de fiesta maravilloso con esa etapa entre la Calahorra y el Alguacil y luego el fin de fiesta en Granada, que yo creo que será un gran colofón para lo que para mí es un gran recorrido. Esperamos que se decida La Vuelta en ese Collado del Alguacil, nos lo han pedido mucho los cicloturistas", comentó.

Guillén también reivindicó la identidad montañosa de la prueba y el aprovechamiento del territorio, con presencia destacada de los Pirineos y de otros macizos a lo largo del país. "Estamos en Andorra y La Vuelta cada vez que va a Pirineos va a Andorra, por lo tanto yo creo que Pirineos hay", argumentó.

"A partir de ahí es que tenemos un país muy montañoso, yo creo que somos de los pocos países que tiene montaña en cualquier punto cardinal en el que estemos. Lo hemos demostrado, la exigencia de esta Vuelta lo demuestra y yo creo que lo único que tenemos que hacer nosotros es aprovechar el recorrido y aprovechar el territorio y creo que es lo que hemos hecho", señaló.

Finalmente, el máximo responsable de La Vuelta advirtió de la exigencia constante que plantea el recorrido de 2026 y de la necesidad de máxima atención desde el primer día. "Esta es una Vuelta para no relajarte. Esta es una Vuelta en la que hay que estar atento todos los días. Y por supuesto, esta es una Vuelta que a lo mejor un día no la ganas, pero la puedes perder. Por lo tanto, hay que estar muy atentos", concluyó.