Jesús Herrada, a las puertas del podio en ruta: "Las fuerzas iban muy al límite"

Actualizado 12/08/2018 19:27:30 CET

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El español Jesús Herrada ha quedado cuarto en la prueba masculina de ciclismo en ruta correspondiente al Campeonato de Europa, que se ha disputado este domingo con un circuito de 230 kilómetros en total por las calles de Glasgow (Escocia).

En el 'sprint' definitivo sobre la línea de meta, Herrada se quedó a las puertas del podio en una carrera ganada por el italiano Matteo Trentin con un tiempo final de 5:50.02. La medalla de plata se la adjudicó el neerlandés Mathieu van der Poel y el bronce se lo llevó el belga Wout van Aert, todos con el mismo cronómetro.

Herrada se mantuvo en el grupo de cabeza pero reconoció que las fuerzas ya iban "muy al límite". "La carrera ha sido muy, muy dura. Sabíamos que iba a llover, que el circuito era bastante peligroso. No había momento de descanso, para comer ni nada, y al principio las sensaciones no eran las mejores", afirmó.

El ciclista español logró encontrar sensaciones en el paso de los kilómetros, salvando los problemas que por ejemplo lastraron a uno de los favoritos como Peter Sagan. A falta de menos de 50 kilómetros se formó el corte de cabeza y las caídas volvieron a reducir los aspirantes. Herrada no encontró fuerzas para el esprint.

"A medida que han pasado los kilómetros me he sentido mejor. A falta de tres vueltas me he metido en ese corte que al final ha sido el bueno pero las fuerzas iban muy al límite y ya no podía hacer más", añadió. Juanjo Lobato fue 49º, el otro español que logró acabar la dura prueba.