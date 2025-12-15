José Vicioso, Valverde y Gema Pascual, protagonistas este martes en los Desayunos Deportivos de EP

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, y los seleccionadores nacionales de carretera, Alejandro Valverde y Gema Pascual, harán balance del histórico 2025 este martes en los Desayunos Deportivos de Europa Press. - EUROPA PRESS

El presidente de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), José Vicioso, y los seleccionadores nacionales de carretera, Gema Pascual y Alejandro Valverde, serán los protagonista este martes (10:00 horas) en los Desayunos Deportivos de la agencia Europa Press, acto que se celebrará en el campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela en Madrid.

En un acto organizado con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela, el presidente de la RFEC y los seleccionadores nacionales harán balance de 2025, en el que se lograron unos históricos resultados en el Mundial de Ruanda y el Campeonato de Europa en Francia.

En los Mundiales de Kigali, el ciclismo español logró cuatro medallas, el oro y la plata de Paula Ostiz en las pruebas de ruta y contrarreloj de la categoría júnior, y los bronces de Paula Blasi y Mavi García en las carreras en línea élite y sub-23. Además, Paula Ostiz y Paula Blasi se proclamaron pocos días después campeonas de Europa en Francia en ruta.

Igualmente, José Vicioso expondrá los planes del ciclismo español en el ciclo olímpico y paralímpico hasta los Juegos de Los Ángeles 2028, que incluyen, entre otros aspectos, el proyecto de una 'Ciudad del Ciclismo' que incluiría un edificio para la nueva sede de la RFEC, un velódromo cubierto y una pista con una rampa de 8 metros para el BMX.

