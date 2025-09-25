Juan Ayuso firma con Lidl-Trek para las próximas cinco temporadas

Archivo - El ciclista español Juan Ayuso celebra su victoria en la carrera Tirreno-Adriático. - Massimo Paolone / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso se ha convertido este jueves en nuevo corredor del equipo estadounidense Lidl-Trek, con el que firma para las próximas cinco temporadas, tras anunciarse durante la pasada Vuelta Ciclista a España su salida del UAE Team Emirates XRG.

"Lidl-Trek se complace en anunciar que el talento español de 23 años Juan Ayuso ha firmado un contrato de cinco años con el equipo", anunció el propio conjunto patrocinado por la cadena de supermercados alemana en un comunicado en su página web.

El corredor catalán irrumpió en escena en 2022 cuando terminó en el podio final de la ronda española en su debut en una de las tres grandes vueltas. Al año siguiente realizó otra gran carrera, terminando cuarto en la general y llevándose a casa el 'maillot' blanco como mejor corredor joven.

"Ayuso es especialista en la contrarreloj y un escalador de talento, que ya ha demostrado ser uno de los corredores por etapas "más emocionantes del pelotón", según destacó su nuevo equipo. En su palmarés cuenta con victorias en la general de la Itzulia-País Vasco y la Tirreno-Adriático, dos victorias de etapa en La Vuelta, una en el Giro de Italia y cuatro triunfos en contrarreloj.

"Su llegada refuerza las ambiciones de Lidl-Trek en las carreras por etapas y es un paso clave en el objetivo a largo plazo del equipo de convertirse en la mejor escuadra del WorldTour", explicó Lidl-Trek.

El ciclista expresó su ilusión y agradecimiento al equipo tras confirmarse su incorporación. "Unirme al Lidl-Trek es el comienzo de un nuevo capítulo importante en mi carrera, y estoy motivado para seguir creciendo como corredor. Los cambios siempre traen nuevas energías y ambiciones, así que estoy impaciente por empezar. Estoy deseando ponerme el maillot del Lidl-Trek", afirmó.

"Desde fuera se ve que el equipo ha construido una identidad fuerte, con mucha unidad y ambición. El proyecto a largo plazo que están elaborando es algo único y especial. Lo siento como un lugar donde puedo dar el siguiente paso en mi desarrollo y quiero seguir mejorando en las carreras más importantes", continuó Ayuso.

Por su parte, el director general de Lidl-Trek, Luca Guercilena, definió al español como "uno de los jóvenes talentos más brillantes del ciclismo". "Ya es uno de los mejores escaladores y contrarrelojistas del mundo. Todavía tiene margen para crece, y estamos comprometidos a darle todo el apoyo que necesita para alcanzar su máximo potencial", zanjó.