Landa: "El resultado está sobre lo esperado"

Publicado 09/07/2018 19:24:05 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Mikel Landa (Movistar Team) declaró, al término de la tercera etapa del Tour de Francia, una crono por equipos disputada este lunes con salida y meta en Cholet y sobre 35,5 kilómetros, que el décimo puesto de su equipo estaba "sobre lo esperado" ya que era una contrarreloj "muy exigente".

"Creo que el resultado está sobre lo esperado, quizás incluso un poquito mejor. Era una crono muy exigente y teníamos que aprovechar la primera parte con respecto a la gente más rodadora, para dar la cara después a partir del repecho los líderes, Andrey (Amador) y Marc (Soler), en un terreno de más potencia y donde los especialistas nos tenían que sacar tiempo", afirmó Landa tras la etapa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El vasco reconoció sus buenas sensaciones encima de la bicicleta en estos primeros días. "El tiempo obtenido sobre Froome y líderes de otros equipos el primer día me vino bien y ha nivelado más o menos todo, pero queda mucho todavía. Estos primeros días de calores exigentes me están costando más, pero vamos entrando en carrera y de piernas me veo bien", señaló.

Su compañero de equipo Alejandro Valverde se mostró contento con el rendimiento mostrado por su equipo porque "perder estos 45, 50 segundos entra dentro de lo esperado". "Creo que podemos estar bastante satisfechos y que se ha hecho una crono bastante buena para cómo era el recorrido. La primera parte era la más dura y favorecía a equipos como nosotros, pero la segunda era más de rodar y conjuntos como Sky podían sacar ventaja", indicó, reconociendo que "si apretabas mucho al principio te podía pasar factura".

"Pienso que seguimos con buenas sensaciones y tenemos que continuar yendo día a día. El objetivo sigue siendo claro, ganar el Tour con Nairo o con Mikel, y, aunque vienen etapas donde puedo tener mis opciones, en absoluto es una obsesión. Vamos paso a paso", apuntó.

Finalmente, Nairo Quintana, que ya está a más de un minuto de Chris Froome, recordó que ya habían dicho que esta crono era "anti" para su equipo. "Era un recorrido de mucha potencia, muy rápido, donde nosotros, que somos más escaladores, teníamos que pelear contra equipos como el Sky o el BMC, que son más especialistas", explicó.

"Pienso que la hemos hecho bien, que en un recorrido tan rápido, donde el peso y la potencia van de la mano, nos hemos sabido defender, y que es un buen resultado", agregó el colombiano.

El sudamericano no olvida que "siempre que se pierde tiempo no es agradable". "Pero no fue demasiado. La segunda mitad de la crono, con más viento y de rodar más rápido, pienso que se salvó dignamente. Tendremos que seguir agresivos y librando dificultades. Queda el pavé y etapas llanas como la de mañana, con rotondas, pueblos o isletas, siempre con peligro", concluyó.