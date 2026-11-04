Lidl, nuevo patrocinador principal de La Vuelta y de su maillot rojo

Supermercado Lidl - LIDL

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Lidl será el Patrocinador Oficial de Alimentos Frescos de La Vuelta a España en, al menos, la edición de 2027 y de otras cuatro pruebas del calendario ciclista nacional, La Vuelta Femenina, la Itzulia Basque Country, la Volta a Catalunya y la Clásica San Sebastián, tras haber alcanzado un acuerdo con Unipublic.

Según informa la cadena de supermercados, el acuerdo está previsto que se prolongue "durante varios años" y pretende vincular su experiencia como distribuidor de alimentos frescos con un deporte que reúne a distintas generaciones de aficionados y recorre pueblos y ciudades de todo el país.

Asimismo, el objetivo de esta alianza con Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta, es aprovechar esa cercanía para promover una alimentación equilibrada y animar a más personas a incorporar la actividad física a su vida cotidiana.

De esta forma, Lidl ejercerá como Patrocinador Oficial de Alimentos Frescos en las cinco pruebas. Además, dependiendo de la carrera, asumirá los siguientes roles de patrocinio como el de patrocinador principal y del jersey rojo en La Vuelta masculina y femenina.

Una de las grandes prioridades es el impulso firme al ciclismo femenino. Al dar nombre a La Vuelta Femenina y patrocinar su emblemático Maillot Rojo, Lidl tiene como objetivo potenciar el "seguimiento de la prueba y contribuir de forma activa a garantizar una visibilidad igualitaria para los logros deportivos de mujeres y hombres".

Como Patrocinador Oficial de Alimentos Frescos, Lidl enmarca esta alianza en su lema internacional 'Feed Your Passion' ('Alimenta tu pasión'), destacando la conexión directa entre los alimentos frescos, una nutrición equilibrada y un estilo de vida activo.

En este escenario, España cobra una relevancia especial al consolidarse como la 'gran huerta' de Europa y una fuente clave de las frutas y hortalizas que la compañía exporta a nivel internacional.

Así, este patrocinio servirá para poner en valor el trabajo de los agricultores y el papel de la cadena como principal comprador del campo español, una apuesta respaldada por su relación con más de 800 proveedores locales, a quienes adquirió producto por unos 8.400 millones de euros en 2025.

EL CICLISMO CONECTA FAMILIAS Y TERRITORIOS

El recorrido de estas carreras por pueblos y ciudades permite disfrutar del ciclismo en familia y dar visibilidad a muchos municipios de la 'España vaciada', impulsando su desarrollo. Este fuerte arraigo territorial conecta directamente con la actividad de Lidl, un actor clave para la cohesión del país: el 53 % de su impacto laboral y el 58 % del económico se concentran en aquellas provincias con mayor nivel de desempleo y menor renta que la media nacional, según el Informe de Impacto corporativo de Lidl en España elaborado por PwC.

En este sentido, Antonio Alarcón, director general de Cliente y Marketing de Lidl España, destacó que el ciclismo "conecta de forma única con las familias al llevar el espectáculo del deporte directamente" a las calles de los pueblos.

"Queremos aprovechar esta cercanía para fomentar hábitos saludables, poner en valor los productos frescos de nuestro país y a quienes los cultivan, y dar al ciclismo femenino la visibilidad que verdaderamente merece", añadió Alarcón.

Lidl desarrollará activaciones a lo largo de los recorridos pensadas para los aficionados, con un enfoque especial en iniciativas dirigidas a fomentar el ciclismo entre niños y jóvenes.

Igualmente, esta alianza marca un nuevo hito en el compromiso global de Lidl con el ciclismo. "Estamos encantados de comenzar esta nueva colaboración con Lidl, una compañía con una trayectoria sólida y de demostrado compromiso con el ciclismo. Su alcance internacional y su enfoque en la alimentación consciente y en fomentar un estilo de vida activo, convierten a Lidl en un socio natural para nuestros eventos. Compartimos la ambición de seguir desarrollando nuestras pruebas, mejorando la experiencia de los aficionados y acercando el ciclismo a las familias y a nuevos públicos. Asimismo, nos alegra especialmente que este acuerdo refuerce aún más el apoyo de Lidl a La Vuelta Femenina y al ciclismo femenino", aseguró Javier Guillén, director general de La Vuelta.

El objetivo de la empresa es trascender el papel tradicional de un patrocinador. Por ello, Lidl aportará su alcance, su experiencia organizativa y su profundo conocimiento como cadena internacional de distribución alimentaria.

Esta apuesta por el ciclismo de élite se suma al histórico respaldo de la marca a otros grandes eventos deportivos de impacto global, como sus alianzas en el fútbol con la UEFA y en el balonmano con la Federación Internacional (IHF).

"Con esta nueva iniciativa en las carreteras españolas, Lidl demuestra a sus equipos, clientes e instituciones su firme voluntad de actuar como un verdadero motor de cambio social, fomentando la salud, el espíritu de equipo y la igualdad de oportunidades a través de hechos concretos en todo el territorio nacional", concluyó la cadena de supermercados.